Caso Epstein: morta suicida Virginia Giuffré, la ragazza che osò accusare Eostein, la sua banda e il principe Andrea

Virginia Giuffre, la vittima più nota di Jeffrey Epstein, è morta suicida giovedì secondo quanto riferito dalla sua famiglia, poche settimane dopo aver dichiarato di avere “pochi giorni di vita” e di essere in insufficienza renale a seguito di un incidente con un autobus.

La donna, 41 anni, è morta a Neergabby, in Australia, dove viveva da diversi anni.

“È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è morta ieri sera nella sua fattoria nell’Australia occidentale“, ha dichiarato la famiglia in un comunicato alla NBC News . ‘Ha perso la vita suicidandosi, dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi sessuali e traffico sessuale.’

“Virginia era una guerriera agguerrita nella lotta contro gli abusi sessuali e il traffico sessuale. Era la luce che ha sollevato tanti sopravvissuti”, continua il comunicato. “Alla fine, il peso degli abusi era così pesante che Virginia non è riuscita a sopportarlo”.

Virginia Giuffre, a prominent survivor who accused Jeffrey Epstein of abuse, has passed away by Suicide she was only 41 years old

Hit by a bus last week, hospitalized in serious condition, then she recovers but commits suicide this week.

does anyone believe this bullshit? pic.twitter.com/tdRNOSY5iN

— Sumit (@SumitHansd) April 26, 2025