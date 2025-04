Clamorosa Sentenza della Corte Suprema britannica: Solo le Donne sono Donne, non gli Uomini

Le donne transgender non sono legalmente donne, ha dichiarato la più Alta Corte britannica in una sentenza storica salutata come una vittoria dalla scrittice JK Rowling.

I giudici della Corte Suprema hanno stabilito all’unanimità che i termini “donna” e “sesso” nella legge sull’uguaglianza del 2010 si riferiscono al sesso biologico, non al genere acquisito. Pare una cosa ovvia, ma nel Regno Unito “Woke” non era così.

La sentenza di mercoledì è stata salutata come una vittoria del buon senso da attivisti e politici critici nei confronti del genere, con JK Rowling che ha affermato che proteggerà “i diritti delle donne e delle ragazze in tutto il Regno Unito”.

Kemi Badenoch, leader dei Tory, ha dichiarato che la sentenza significa che “l’era di Keir Starmer che ci dice che le donne possono avere il pene è giunta al termine”.

La sentenza è stata emessa dopo una battaglia legale durata anni tra il gruppo di attivisti For Women Scotland e il governo scozzese sulla definizione di donna.

Lord Hodge ha dichiarato alla corte: “La decisione unanime di questa corte è che la definizione dei termini donna e sesso nella legge sull’uguaglianza del 2010 si riferisce a una donna biologica e a un sesso biologico”.

Nella sua sentenza di 88 pagine, la corte ha aggiunto che il “concetto di sesso è binario” ai sensi della legge sull’uguaglianza del 2010.

Il NHS aggiornerà le proprie politiche

Il servizio sanitario nazionale britannico “prenderà in considerazione” la sentenza della Corte Suprema per aggiornare le politiche sui reparti per persone dello stesso sesso

Le attuali linee guida dell’NHS in Inghilterra affermano che le donne trans possono rimanere nei reparti femminili per persone dello stesso sesso, indipendentemente dal fatto che abbiano un certificato di riconoscimento di genere (GRC).

I funzionari stavano già aggiornando le linee guida e hanno confermato che la sentenza sarà presa in considerazione in futuro.

Il governo scozzese rifiuta di scusarsi e afferma che resterà “inclusivo”

Il governo scozzese ha insistito sul fatto che rimarrà “un paese inclusivo” dopo la sentenza della Corte Suprema.

“Il governo scozzese ha agito in buona fede nella nostra interpretazione sia del Gender Recognition Act 2004 che dell’Equality Act 2010; e il nostro approccio è stato guidato dalla guida pubblicata dall’EHRC”, ha detto un portavoce.

“La sentenza della Corte Suprema fa esplicito riferimento al fatto che questa posizione era coerente con il parere dato dalla Equality and Human Rights Commission (EHRC).

“Ci impegneremo con il governo del Regno Unito per comprendere tutte le implicazioni di questa sentenza, in particolare in relazione alla legge sulle pari opportunità, che rimane in gran parte riservata.

Però il governo non chiederà scusa a nessuno per aver, sinora, applicato una norma che equiparava in tutto i transessuali alle donne. Joanna Cherry KC, ex parlamentare dell’SNP, aveva chiesto in precedenza che venissero presentate delle scuse a seguito della sentenza della Corte Suprema, ma un portavoce non ha risposto direttamente alla sua richiesta quando gli è stato chiesto di commentare.