Cina: tocchi la AI e muori. C’è una moria di scienziati che hanno lavorato nell’Intelligenza Artificiale

L‘intelligenza artificiale è al centro della guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, con aziende cinesi come DeepSeek che sfidano il dominio americano e che hanno anche causato una mezza rivoluzione in borsa.

Però se la Cina ha investito molto nella AI, un gruppo ristretto di figure chiave nella AI è misterioramente morta in modo prematuro, per incidenti o malattie. Una combinazione sfortunata che ha sollevato delle preoccupazioni anche nelle autorità, in teoria per l’eccessivo stress dei ricercatori nel settore.

L’informatico cinese Liu Shaoshan ha detto che, sebbene i ricercatori di IA possano guadagnare molto, sono anche sottoposti a una forte pressione.

“Il settore si sta sviluppando troppo velocemente e la concorrenza è molto agguerrita”, ha detto Liu, aggiungendo che quando un ricercatore ha un’idea e la porta a metà di un esperimento, qualcun altro potrebbe aver già pubblicato sullo stesso argomento.

A questo poi si aggiungono i problemi etici, di livello elevatissimo: “L’IA può anche avere un grande impatto sulla società man mano che il suo utilizzo si diffonde, e questo potenziale sconosciuto di un enorme cambiamento nella società può anche metterli sotto una pressione morale molto alta”, ha detto.

Il South China Morning Post ha compilato una lista dei migliori scienziati di IA morti in giovane età, la maggior parte dei quali erano nel pieno della loro carriera scientifica e avevano fatto scoperte in settori chiave come la visione artificiale, l’intelligenza artificiale militare e l’IA medica.

Sun Jian

2022 – esperto di visione artificiale

Nel giugno 2022, Sun Jian, capo scienziato della società di intelligenza artificiale Megvii Technology con sede a Pechino, è morto per una malattia improvvisa all’età di 45 anni . Megvii sviluppa software di riconoscimento delle immagini e deep learning.

Sun era una figura rinomata nel campo dell’IA e della visione artificiale. Ex ricercatore Microsoft con anni di esperienza nella visione artificiale e nella fotografia computazionale, Sun è tornato in Cina e nel 2016 è entrato a far parte della start-up Megvii come capo scienziato e amministratore delegato della ricerca.

In Megvii ha guidato lo sviluppo di ShuffleNet, una rete neurale che funziona su dispositivi mobili, e Brain++, la piattaforma di produttività AI principale dell’azienda.

Nel 2019 è stato nominato preside del College of Artificial Intelligence della Xian Jiaotong University, la sua alma mater.

Sun ha ricevuto numerosi premi industriali e accademici. Nel 2010 è stato inserito nella lista degli “Innovatori under 35” della MIT Technology Review. Ha anche ottenuto 35 brevetti statunitensi, 13 dei quali registrati a livello internazionale.

Feng Yanghe

2023 – esperto di IA militare

Nel luglio 2023, Feng Yanghe, esperto di intelligenza artificiale per il settore della difesa cinese, è morto a Pechino mentre si recava a una “missione importante” all’età di 38 anni, secondo un necrologio.

Feng, le cui ricerche si sono concentrate sui giochi di guerra, sull’apprendimento per rinforzo e sulla pianificazione intelligente, era professore associato presso l’Università Nazionale di Tecnologia della Difesa (NUDT) di Changsha, nella Cina centrale, capitale della provincia di Hunan.

Una delle forze trainanti del software di intelligenza artificiale utilizzato nelle simulazioni militari del paese, ha guidato i team che hanno sviluppato i sistemi di intelligenza artificiale War Skull I e War Skull II utilizzati dall’Esercito popolare di liberazione per simulare giochi di guerra militari per operazioni congiunte.

Prima di entrare a far parte del NUDT, Feng ha studiato statistica all’Università di Harvard e calcolo ad alte prestazioni all’Università dell’Iowa nell’ambito di un programma di formazione congiunto dal 2011 al 2013.

Tang Xiaoou

2023 – fondatore di SenseTime

Sempre nel 2023, l’esperto di IA Tang Xiaoou , professore alla Chinese University di Hong Kong e fondatore del gigante tecnologico SenseTime, è morto all’età di 55 anni. Secondo il necrologio della sua azienda, Tang è morto dopo aver ceduto a una malattia, la cui natura non è stata rivelata.

Tang era nato nel 1968 nella provincia di Liaoning, nel nord-est della Cina. Aveva conseguito la laurea presso l’Università di Scienza e Tecnologia della Cina, nella provincia di Anhui, nel 1990, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per gli studi universitari. Aveva conseguito il master presso l’Università di Rochester nel 1991 e il dottorato presso il MIT nel 1996.

Tang, i cui interessi di ricerca includevano la visione artificiale, il riconoscimento di schemi e l’elaborazione video, ha promosso l’industrializzazione della tecnologia di visione artificiale in Cina.

È stato il responsabile del gruppo di visual computing presso Microsoft Research Asia dal 2005 al 2008.

Nel 2014 ha fondato SenseTime , nota come uno dei quattro “draghi dell’IA” cinesi.

La tecnologia di SenseTime consente l’acquisizione multiangolare dei volti e il riconoscimento facciale in tempo reale. In alcune città, i prodotti vengono utilizzati per monitorare la densità della folla e individuare i veicoli parcheggiati illegalmente. Utilizzando il suo modello di grandi dimensioni Ririxin, SenseTime ha anche creato attività di IA generativa in settori quali la finanza, la sanità e il lavoro d’ufficio.

He Zhi

2024 – cofondatore di Yidu Tech

He Zhi, cofondatore e responsabile dell’innovazione di Yidu Tech, azienda di assistenza sanitaria basata sull’intelligenza artificiale, è morto nel 2024. Aveva solo 41 anni.

Era un “pioniere eccezionale” che ha guidato la digitalizzazione del settore sanitario, secondo un necrologio pubblicato sui social media. Diceva Ha sofferto di arresto respiratorio e cardiaco a causa del mal di montagna mentre si trovava nel Qinghai, una provincia dell’entroterra nel nord-ovest della Cina. È morto nelle prime ore del 29 aprile dello scorso anno dopo un tentativo fallito di salvargli la vita, secondo il necrologio.

La sua azienda lo descriveva come “un imprenditore eccezionale e coerente nel campo dell’intelligenza artificiale e dei big data che ha dedicato tutte le sue energie alla ricerca informatica e alle scienze della vita”.

Nel 2000 è stato ammesso al dipartimento di scienza dei materiali e ingegneria dell’Università Tsinghua. Ha conseguito il master in comunicazione elettronica e ingegneria presso l’università nel 2009.

Dal 2012 al 2014 ha lavorato presso il colosso tecnologico cinese Alibaba, proprietario del South China Morning Post.

Nel 2015 è entrato a far parte di Yidu Tech come co-fondatore, responsabile dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico dell’azienda. L’azienda con sede a Pechino, fondata nel 2014, si occupa di soluzioni sanitarie basate su big data e tecnologie di intelligenza artificiale.

Quan Yuhui

2025 – esperto di elaborazione delle immagini al computer

Quan Yuhui, esperto di elaborazione delle immagini al computer e professore associato presso la School of Computer Science and Engineering della South China University of Technology (SCUT) nella provincia meridionale del Guangdong, è morto per malattia il 14 gennaio all’età di 39 anni, secondo un necrologio dell’università.

“Abbiamo perso un grande giovane talento”, si legge nel necrologio.

Nato nel 1985, Quan ha studiato alla SCUT, conseguendo la laurea nel 2008 e il dottorato nel 2013. Dopo aver completato la formazione post-dottorato presso l’Università Nazionale di Singapore nel 2016, è tornato alla sua alma mater per iniziare la carriera di insegnante, dove da allora è professore associato.

Quan, i cui interessi di ricerca si concentravano sulle aree all’avanguardia della fotografia computazionale, dell’apprendimento non supervisionato e dell’analisi delle texture, era una stella nascente nel suo campo.

Ha guidato molti progetti di ricerca nazionali e provinciali, ha pubblicato più di 80 articoli scientifici di alto livello ed è stato revisore per prestigiose riviste e conferenze internazionali. Nel 2024 è stato inserito nella lista dei “primi 2 per cento degli scienziati del mondo” dell’Università di Stanford.