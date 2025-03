Cina: stop alle importazioni di Petrolio dal Venezuela dopo le minacce di Trump

La Cina, il più grande acquirente di petrolio venezuelano, ha visto il commercio con il Venezuela bloccarsi martedì dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato lunedì di imporre tariffe del 25% sulle merci di qualsiasi Paese che acquisti petrolio venezuelano.

I commercianti e i raffinatori cinesi sono stati colti alla sprovvista dall’ordine esecutivo di lunedì e attendono di vedere se Pechino darà indicazioni in merito, hanno riferito fonti commerciali alla Reuters .

La Cina è il più grande acquirente di petrolio venezuelano e si stima che importi attraverso vari canali – spesso opachi – circa 500.000 barili al giorno (bpd) di greggio e carburante dal Venezuela. Una buona parte del carico viene ribattezzata come proveniente dalla Malesia dopo il trasbordo in acque asiatiche.

Alcuni acquirenti cinesi si stanno ora astenendo dal toccare il petrolio venezuelano a causa dell’ultima incertezza dovuta alle sanzioni e alla politica commerciale degli Stati Uniti.

“La cosa peggiore nel mercato del petrolio è l’incertezza. Per il momento non osiamo toccare il petrolio”, ha dichiarato a Reuters un dirigente di un normale commerciante cinese di petrolio venezuelano.

Lunedì il presidente Trump ha dichiarato in un ordine esecutivo che “a partire dal 2 aprile 2025, una tariffa del 25% può essere imposta su tutte le merci importate negli Stati Uniti da qualsiasi Paese che importi petrolio venezuelano, sia direttamente dal Venezuela che indirettamente attraverso terzi”.

I dazi imposti dall’ordine si aggiungeranno a tutte le altre tariffe attualmente in vigore.

Gli Stati Uniti hanno una tariffa del 20% sulle importazioni cinesi, quindi l’importazione del petrolio venezuelano porterebbe il carico al 45%.

“Qualsiasi Paese che permetta alle proprie aziende di produrre, estrarre o esportare dal Venezuela sarà soggetto a nuove tariffe, e qualsiasi azienda sarà soggetta a sanzioni”, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio nei commenti all’ordine esecutivo.

La Cina è sembrata respingere l’ultima mossa commerciale degli Stati Uniti.

Alla domanda di un giornalista della Reuters, durante la regolare conferenza stampa di martedì, se la Cina avrebbe interrotto i suoi acquisti di petrolio dal Venezuela per conformarsi all’ordine, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha risposto : “Gli Stati Uniti hanno da tempo abusato di sanzioni unilaterali illegali e di una ‘giurisdizione a lungo raggio’, interferendo pesantemente negli affari interni di altri Paesi. La Cina si oppone fermamente a queste azioni”.

“Le guerre commerciali e tariffarie non hanno vincitori. L’imposizione di ulteriori tariffe non farà altro che infliggere maggiori perdite alle imprese e ai consumatori americani”, ha aggiunto Guo. La risposta non lascia capire se le intenzioni del governo cinese siano di adattarsi all’ordine di Trump o di ignorarlo. Le perdite per i dazi sarebbero comunque ben superiori ai vantaggi derivanti da qualche carico di petrolio scontato venezuelano, ma la questione è politica.