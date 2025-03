Colloqui USA – Russia a Riad: oggi si è parlato di Mar Nero

Il Cremlino ha confermato martedì il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero, nel secondo giorno di consultazione fra le due delegazioni a Riad, in Arabia Saudita, per il raggiungimento del cessate il fuoco in Ucraina.

La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato che la Russia e gli Stati Uniti hanno concordato di “garantire la sicurezza della navigazione, eliminare l’uso della forza e impedire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero”.

Gli Stati Uniti dovrebbero contribuire al ripristino dell’accesso della Russia ai mercati mondiali per l’agricoltura e le esportazioni di fertilizzanti; i due Paesi avrebbero inoltre concordato di sviluppare misure per vietare gli attacchi alle strutture energetiche in Russia e Ucraina.

Un comunicato del Cremlino ha confermato gli accordi presi nella capitale saudita, tra cui la garanzia dell’attuazione dell’Iniziativa del Mar Nero per i cereali e l’aiuto di Washington per ripristinare le esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti di Mosca.

Ha osservato che i suddetti paragrafi dell’accordo entreranno in vigore non appena saranno revocate alcune restrizioni e sanzioni alla Russia, comprese quelle imposte alla Rosselkhozbank e ad altre organizzazioni finanziarie, che dovrebbero facilitare le esportazioni russe di prodotti alimentari e agricoli.

“La Russia e gli Stati Uniti continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura e sostenibile”, ha aggiunto.

Questi comunicati giungono nel secondo giorno di colloqui, dopo che ieri le trattative erano avvenute su temi più generali. I russi avevano parlato di un colloquio non facile, ma costruttivo, con la previsione di un suo allargamento ad altri attori, come l’ONU.

La situazione si fa sempre più complicata per quell parti che vogliono mantenere uno stato di guerra permanente ad est e per chi pensava che le sanzioni potessero rimanere in eterno. Il loro allentamento, e il rientro sui mercati internazionali della Russia, è un duro colpo.