Cina: Manifattura in Secco calo. I dazi di Trump si stanno facendo sentire

I dazi di Trump iniziano a farsi sentire in Cina, sugli indici previsionali. Il PMI manifatturiero ufficiale della Cina è sceso a 49,0 nell’aprile 2025 dal massimo di 12 mesi di marzo (50,5), al di sotto delle aspettative del mercato (49,8).

Questo dato ha segnato la prima contrazione dell’attività industriale da gennaio e il calo più marcato da dicembre 2023, nonostante le misure di stimolo di Pechino volte a sostenere la ripresa economica tra le crescenti preoccupazioni per l’impatto dello stallo tariffario in corso tra Cina e Stati Uniti.

Sia la produzione (49,8 contro 52,6 a marzo) che i nuovi ordini (49,2 contro 51,8) sono diminuiti dopo l’aumento del mese precedente, con gli ordini esteri che hanno subito la contrazione maggiore in almeno undici mesi (44,7 contro 49,0). Nel frattempo, l’occupazione è diminuita a un ritmo più rapido (47,9 vs 48,2).

L’attività di acquisto è scesa per la prima volta in tre mesi (46,3 vs 51,8), mentre i tempi di consegna si sono allungati, il minimo da novembre 2024 (50,2 vs 50,3). Per quanto riguarda i prezzi, i costi degli input (47,0 vs 49,8) e i prezzi di vendita (44,8 vs 47,9) hanno registrato entrambi il calo maggiore in sette mesi.

Infine, la fiducia è scesa ai minimi di sette mesi (52,1 vs 53,8).

Ecco il relativo grafico:

L’indice manifatturiero è passato seccamente da sopra il 50 a sotto il 50, in che viene a mostrare come si sia passati da una situazione di espansione dell’attività manifatturiera a una contrazione. L’effetto dei dazi di Trump non poteva essere più evidente.

Il governo di Pechino ha parlato di mantenere gli obiettivi di crescita, ma per ora non si sono visti degli stimoli specifici, per cui l’economia rimane confusa ed incerta.