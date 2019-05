Cina: 10 mesi consecutivi di calo nelle vendite di auto

Abbiamo delle notizie non buone, ancora, per il mercato auto cinese. Secondo i dati ufficiali ad aprile c’è stato il decimo mese successivo di calo delle vendite su comparazione annua.

Il calo delle vendite rispetto all’anno precedente è stato pari al 14,6%, con le vendite pari a 1,98 milioni di auto ad aprile, e quindi ecco realizzato il decimo mese successivo di calo. Una informazione invece positiva è il record di vendite di auto “NEV”, New energy vehicle, cioè ibride o elettriche, che ha raggiunto le 97 mila unità, ad aprile, anche grazie ad una intensa campagna di sconti. Nello stesso tempo appare chiaro come il volume delle auto elettriche è solo limitatamente rilevante arrivando al 5% del totale delle auto. Comunque alcune case, come la cinese BYD, hanno visto raddoppiare le vendite delle auto elettriche e la Ford ha deciso di riprendere i propri studi ed investimenti sui veicoli elettrici in Cina.

Intanto una compagnia relativamente piccola, la Zotye, ha deciso di essere la prima casa automobilistica cinese ad esportare direttamente negli USA, con un modello piuttosto interessante che sarà offerto con “Prezzo fisso” nei punti vendita, senza contrattazione sul punto vendita.

Questi dati non saranno presi bene neanche a Berlino, dove hanno puntato molto sul mercato orientale.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐