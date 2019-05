Audio-Poesie per la #Patria: “Rialzati, Italia! Poesie per la Patria, per il Cuore e per le Tradizioni. Verso un nuovo Umanesimo” (libretto di Poesie di Giuseppe Palma, prefazione di I. Bifarini, con un corsivo di P. Becchi)

E’ uscito a febbraio di quest’anno «Rialzati, Italia!», una raccolta di Poesie. All’interno sono pubblicate alcune mie nuove composizioni poetiche: Poesie per la Patria, per il Cuore e per le Tradizioni. Le prime invocano la rinascita del nostro Paese in contrapposizione a chi invece lo vorrebbe ancora sottomesso, con evidenti richiami patriottici e di carattere sociale, mentre le seconde vergano i sentimenti umani più profondi, tra cui l’amore e il dolore. Le terze evocano invece sentimenti, luoghi e tradizioni del mio Paese di origine, Ostuni (la Città Bianca), ma anche della città di adozione lavorativa, Milano. Nel tempo della glebalizzazione selvaggia che uccide l’animo degli uomini e i diritti sociali costati al genere umano indicibili sofferenze, la strada per salvare l’Umanità è quella di percorrere un sentiero che conduca verso una nuova forma di Umanesimo, quel piccolo mondo antico evocato da Antonio Fogazzaro. Quindi non solo la saggistica può essere utile a questo tipo di percorso, ma anche la Poesia e la narrativa. Il libro si suddivide in tre parti: Poesie per la Patria, Poesie per il Cuore (cioè poesie d’amore, riflessive e di introspezione) e infine Poesie per le Tradizioni (seguite da una novella), tutte con un unico obiettivo: contrapporsi all’annientamento che il neoliberismo ha voluto imprimere, anche attraverso i media globalizzati, ai rapporti tra individui. La raccolta (18 poesie e una novella) è pubblicata sia in e-book che in formato cartaceo, unitamente ad un audio-book digitale in cui io stesso leggo le mie composizioni poetiche. La Prefazione è a cura dell’economista e scrittrice Ilaria Bifarini. Il libro termina con un corsivo del prof. Paolo Becchi. L’immagine riportata sulla copertina anteriore del libro raffigura un dipinto della pittrice Sarolta Szulyovszky, “Italia turrita”.

Per ascoltare gratuitamente tutte le Poesie in Audio (su you tube):

§§§

Per acquistare il libretto di poesie:

– Edizione cartacea: https://www.amazon.it/Rialzati-Italia-Poesie-Tradizioni-Umanesimo/dp/886782919X/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1557753257&sr=1-8

§§§

Giuseppe Palma



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐