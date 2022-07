Che Cos’è Lo Staking NFT?

Gli NFT sono più che semplici opere d’arte digitali che le persone scambiano su Internet.

Oggi, lo staking NFT è uno strumento praticabile per guadagnare ricompense reali. Da quando il primo NFT è stato coniato e venduto nel maggio 2014 al New Museum di New York City, ai token blockchain sono state aggiunte sempre più utilità.

Se sei coinvolto nella DeFi, probabilmente hai sentito parlare di staking di criptovaluta. È il processo per bloccare le tue monete digitali in cambio di ricompense.

Lo staking NFT funziona allo stesso modo perché gli NFT sono risorse tokenizzate. Le immagini che accompagnano un NFT possono essere una scimmia sfinita o un gufo pixelato.

Entrare al momento giusto e guadagnare più premi richiede molte ricerche e un po’ di fortuna. La tecnologia Blockchain consente alle persone di offrire le proprie risorse in cambio di vantaggi determinati da una piattaforma. E vari progetti sono stati costruiti appositamente tenendo a mente lo staking.

Spiegazione dello staking NFT

Lo staking NFT sta bloccando il tuo token non fungibile su un protocollo blockchain, spesso in cambio di una ricompensa. Gli sviluppatori utilizzano contratti intelligenti per distribuire NFT.

Lo staking NFT esiste per una serie di motivi:

Per aumentare la scarsità. Se un NFT è bloccato, non può essere venduto. Se non può essere venduto, l’offerta diminuisce e i prezzi aumentano.

Per i detentori di NFT di guadagnare reddito passivo. Se non ci fossero vantaggi dello staking per il detentore di NFT, non ci sarebbe motivo per farlo. Quindi, quando qualcuno che possiede un NFT lo chiude, riceve qualcosa in cambio dal team dietro il progetto.

Per supportare le reti Proof-of-Stake (PoS). PoS è il meccanismo utilizzato dalla maggior parte delle blockchain per convalidare le transazioni sulla rete.

Di solito ci sono commissioni associate per chiunque voglia puntare un NFT su una blockchain. Questo perché i validatori hanno bisogno del pagamento come ricompensa per la sicurezza della rete.

Ogni programma di staking NFT offre ricompense diverse, spesso nella valuta associata al progetto.

La sabbiera (The Sandbox)

Prendi The Sandbox come esempio. La piattaforma dovrebbe introdurre il picchettamento della terra questo mese. La terra nel metaverso è in realtà solo un NFT che rappresenta una posizione all’interno della mappa di un mondo virtuale.

Per chiunque metta in gioco la propria terra NFT in The Sandbox, verrà premiato con la valuta digitale di gioco, SAND. È possibile iniziare con gli NFTs attraverso piattaforme affidabili come NFT Profit. Nft profit funziona, basta solo iscriversi e seguire le istruzioni.

The Sandbox ha messo da parte 10 milioni di dollari di SAND da distribuire come ricompensa per le persone che picchettano la loro terra. La piattaforma ha annunciato quale sarà il loro rendimento percentuale annuo (APY). Hanno anche impostato la quantità massima di utenti SAND che possono guadagnare per pezzo di terra che puntano.

Ogni volta che un titolare punta una NFT, dovrebbe prima scoprire quali sono i costi di puntata associati. È anche importante scoprire se è necessario un periodo di staking perché alcune piattaforme hanno una quantità minima di tempo per cui gli utenti hanno bisogno di bloccare i loro NFT.

I migliori progetti per lo staking NFT

Non tutti i programmi di staking NFT offrono le stesse ricompense. Alcuni hanno inizialmente alti tassi di rendimento, ma quando il loro token inonda il mercato, il valore diminuisce.

Tieni sempre presente che dovresti confrontare i tuoi premi con il costo iniziale dell’NFT. Se hai pagato tre volte di più per un NFT A rispetto a un NFT B ma A ti dà solo due volte più premi di B, ci vorrà più tempo per recuperare i tuoi costi con NFT A.

Per esempio, Staking Mutant Cats offre ai titolari la proprietà frazionata delle risorse del caveau dell’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) del progetto.

La raccolta è composta da 9.999 NFT ed è stata lanciata nell’ottobre 2021. È supportata dalle partecipazioni di Cool Cats e l’idea alla base del progetto è quella di consentire alle persone di accedere a tali risorse senza doverne acquistare una a caro prezzo.



