CFD trading: Tutto quello che devi sapere per iniziare in sicurezza

Il trading di Contratti per Differenza (CFD) è un modo per speculare sulle fluttuazioni dei prezzi degli asset, senza però il bisogno di possederli fisicamente. È un metodo innovativo e avanzato per fare trading. Com’è noto in questo settore, la prima cosa da considerare è l’affidabilità del broker, assicurati di scegliere degli operatori legali e solidi come iFOREX EU Italy in modo da non avere brutte sorprese in futuro.

In questa guida vediamo come funzionano i CFD e quali sono le strategie più usate in questo settore.

Cos’è un Contratto per Differenza (CFD)?

Prima di tutto, un CFD è semplicemente un accordo che viene fatto tra un investitore e un broker. Che tipo di accordo? In pratica, le due parti si scambiano la differenza di valore di un’attività finanziaria tra il momento in cui viene aperto e il momento in cui viene chiuso il contratto.

Cioè, si guadagna o si perde in base alle variazioni di prezzo dell’attività, senza però doverla possedere! I CFD sono disponibili su tantissimi mercati diversi, dalle azioni alle materie prime, fino alle criptovalute e agli indici.

Esempio di una transazione CFD su azioni

Facciamo un esempio pratico per capire meglio il concetto.

Immaginiamo che un investitore preveda che il prezzo delle azioni di Apple Inc. aumenterà e, quindi, decide di acquistare 100 CFD sulle azioni di Apple. Al momento dell’acquisto il prezzo di mercato è di 150$ per azione. Immaginiamo, a questo punto, che il prezzo delle azioni aumenti a 160$ e che l’investitore decida di chiudere la posizione.

Come si calcola il profitto? Bisogna sottrarre il prezzo di acquisto dal prezzo di vendita e moltiplicare la differenza per il numero di CFD. In questo caso, (160$ – 150$) x 100 = 1000$. Naturalmente, il profitto dipende anche dall’investimento iniziale.

Vantaggi del trading CFD

I CFD hanno una serie di vantaggi che li rendono una scelta interessante per chi vuole diversificare i propri investimenti.

Accesso ai mercati globali : Grazie ai CFD, è possibile operare su una vasta gamma di mercati internazionali usando una sola piattaforma, senza doversi preoccupare di dover comprare fisicamente gli asset.

: Grazie ai CFD, è possibile operare su una vasta gamma di mercati internazionali usando una sola piattaforma, senza doversi preoccupare di dover comprare fisicamente gli asset. Leva finanziaria : Uno dei principali vantaggi dei CFD è che permettono di controllare una posizione di mercato molto più grande rispetto a quanto si investe realmente. Questo è possibile grazie all’uso della leva, che amplifica i guadagni (ma anche le perdite).

: Uno dei principali vantaggi dei CFD è che permettono di controllare una posizione di mercato molto più grande rispetto a quanto si investe realmente. Questo è possibile grazie all’uso della leva, che amplifica i guadagni (ma anche le perdite). Flessibilità operativa : I CFD offrono la possibilità di guadagnare sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso. Si possono aprire delle posizioni lunghe (acquistando) o corte (vendendo), a seconda di come si prevede che si muoverà il mercato.

: I CFD offrono la possibilità di guadagnare sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso. Si possono aprire delle posizioni lunghe (acquistando) o corte (vendendo), a seconda di come si prevede che si muoverà il mercato. Ampia gamma di strumenti: I CFD permettono di fare trading su una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui le azioni, gli indici, le materie prime, le valute e le criptovalute, il che li rende molto versatili.

Perché è importante scegliere dei broker affidabili

Se hai deciso di iniziare un’attività di trading con i CFD, la prima cosa di cui ti devi preoccupare è la selezione del broker. È fondamentale che le operazioni siano trasparenti e che il capitale che decidi di investire sia ben tutelato.

Ci sono delle autorità che regolano questi aspetti, in Italia è la CONSOB. Queste autorità supervisionano e autorizzano i broker in modo che si abbia la garanzia che rispettino gli standard di sicurezza e di integrità. Assicurati di scegliere un broker che abbia una reputazione molto solida e se ha delle recensioni positiva da parte di altri clienti è ancora meglio!

I tuoi fondi devono essere al sicuro, quindi il broker deve mettere in atto tutte le misure adeguate per proteggere il capitale. Per esempio, può usare dei conti separati per i fondi dei clienti e può anche affidarsi a delle assicurazioni per la copertura. Infine, non tralasciare l’importanza del servizio clienti. Il tuo broker deve sempre essere a disposizione quando ne hai bisogno e deve offrirti tutto il supporto necessario per poter operare nel migliore dei modi.

Un breve riepilogo finale

Il trading di CFD può offrire delle interessanti opportunità di investimento grazie alla sua flessibilità e alla possibilità di accedere a dei mercati globali. Tuttavia, è importante avere una buona comprensione dei meccanismi che regolano il funzionamento dei CFD e dei rischi che comportano. Ricordati che devi sempre adottare una strategia ben definita e devi gestire in modo prudente il rischio. Il broker deve mettere a tua disposizione tutti gli strumenti utili per poter operare con consapevolezza in questo tipo di mercato. Se è la tua prima volta nel trading di CFD, procedi con attenzione! Evita di prendere delle decisioni impulsive e cerca di imparare dai tuoi errori per migliorare nel tempo. Non avere fretta, in questo settore la pazienza e il sangue freddo premiano moltissimo. Non aspettarti subito dei grandi risultati, come in tutte le cose c’è bisogno di fare esperienza e di migliorare le proprie skill prima di poter ottenere delle soddisfazioni.