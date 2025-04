Canada: terroristi attaccano festa della comunità cattolica filippina. Diversi morti

Attacco terroristico contro la comunità cattolica filippina in Canada. “Diverse persone sono state uccise” dopo che un’auto è stata lanciata contro una folla nella città canadese di Vancouver, secondo quanto riferito dalla polizia locale.

La polizia di Vancouver ha dichiarato che ‘molte altre persone’ sono rimaste ferite durante un incidente avvenuto sabato sera durante un festival di strada.

Le forze dell’ordine hanno affermato che il conducente è in stato di fermo. Non è ancora noto il numero delle vittime ma si parla di una cifra superiore ai cinque.

In un post su X, la polizia ha dichiarato che “un conducente ha investito una folla durante un festival di strada tra la E. 41st Avenue e Fraser” poco dopo le 20:00 ora locale di sabato (03:00 GMT di domenica).

“Forniremo ulteriori informazioni man mano che le indagini procederanno”, continua il comunicato.

I media locali hanno riferito che un gruppo di pedoni è stato investito da un’auto durante l’annuale festival Lapu Lapu, che celebra la cultura filippina.

Filmati non verificati sui social media mostrano diverse auto della polizia, ambulanze e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente, con persone ferite a terra.

so many police cars, fire trucks and ambulances came through. scary stuff pic.twitter.com/0TvQvd6QNA

— Marc (@marcmaravillas) April 27, 2025