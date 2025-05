Il Sudan rompe le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti, dopo attacchi di droni a Port Sudan

Martedì il governo sudanese ufficiale, allineato con l’esercito, ha interrotto le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti, accusando lo Stato del Golfo di fornire armi utilizzate dai paramilitari rivali per colpire la sua capitale de facto.

Una serie di droni ha colpito martedì diverse posizioni a Port Sudan, tra cui il principale porto del Paese devastato dalla guerra e l’unico aeroporto civile internazionale funzionante, secondo fonti ufficiali, segnando il terzo giorno consecutivo di attacchi contro la sede del potere governativo.

In un discorso televisivo davanti al porto, dove si alzavano colonne di fumo dai depositi di carburante colpiti, il capo dell’esercito sudanese e leader de facto Abdel Fattah al-Burhan ha promesso martedì di “sconfiggere questa milizia e coloro che la sostengono”.

“L’ora della vendetta arriverà”, ha detto Burhan nel breve discorso trasmesso dai media statali, che lo hanno descritto in piedi “sul luogo dell’aggressione degli Emirati”.

L’esercito ha attribuito la responsabilità degli attacchi alle forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF), che ha definito “proxy” di Abu Dhabi.

Martedì il Sudan ha dichiarato gli Emirati Arabi Uniti “Stato aggressore”, interrompendo le relazioni diplomatiche e chiudendo l’ambasciata e il consolato nel Paese del Golfo, ha detto il ministro della Difesa Yassin Ibrahim in un discorso televisivo.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno sempre negato di sostenere le RSF, nonostante le segnalazioni di esperti delle Nazioni Unite, politici statunitensi e organizzazioni internazionali.

Fino a domenica, Port Sudan era considerato un rifugio sicuro per centinaia di migliaia di persone sfollate nella guerra biennale tra l’esercito e le RSF.

Gli attacchi, che hanno preso di mira anche una base militare, sono avvenuti il giorno dopo che il principale deposito di carburante del Sudan è stato colpito, provocando un enorme incendio appena a sud della città orientale.

“Ancora di salvezza”

Un corrispondente dell’AFP ha riferito di forti esplosioni all’alba e di colonne di fumo sopra la città costiera del Mar Rosso, una proveniente dalla direzione del porto e un’altra da un deposito di carburante appena a sud.

Un drone ha colpito “la sezione civile dell’aeroporto di Port Sudan”, bloccando tutti i voli, ha detto un funzionario dell’aeroporto, due giorni dopo che la base aerea militare della struttura era stata colpita da attacchi con droni attribuiti alla RSF.

L’RSF non ha commentato gli attacchi a Port Sudan, a circa 650 chilometri (400 miglia) dalle sue posizioni conosciute più vicine alla periferia della capitale Khartoum.

L’alto funzionario delle Nazioni Unite a Port Sudan, Clementine Nkweta-Salami, ha affermato che l’aeroporto è “un’ancora di salvezza per le operazioni umanitarie”, in quanto costituisce la principale via di accesso per “il personale umanitario, le forniture mediche e altri soccorsi salvavita”.

Le Nazioni Unite hanno avvertito che i danni alle infrastrutture civili potrebbero “aggravare ulteriormente le sofferenze umane in quella che è già la più grande crisi umanitaria al mondo”.

Quasi tutti gli aiuti umanitari destinati al Sudan, dove in alcune zone è stata dichiarata la carestia, arrivano attraverso Port Sudan.

Una fonte militare ha riferito che un secondo attacco con droni martedì ha colpito la principale base militare della città, mentre alcuni testimoni hanno segnalato che è stato colpito un hotel nelle vicinanze.

Entrambi i siti nel centro della città sono vicini alla residenza di Burhan.

I droni hanno anche colpito un deposito di carburante, secondo quanto riferito dalla fonte militare, e altri hanno colpito la principale sottostazione elettrica di Port Sudan, causando un blackout in tutta la città, secondo quanto riferito dalla compagnia elettrica nazionale.

“La guerra ci seguirà”

Le immagini dell’AFP hanno mostrato un denso fumo nero che si alzava sopra la città.

Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime.

“Ieri e oggi ci confermano che questa guerra ci seguirà ovunque andremo”, ha detto Hussein Ibrahim, 64 anni, fuggito dagli attacchi delle RSF nella sua città natale nello stato di Al-Jazira, a circa 1.000 chilometri di distanza.

Alle stazioni di servizio di Port Sudan, le code di auto si estendevano per più di un chilometro, con gli automobilisti che si affrettavano a riempire i serbatoi.

A circa 600 chilometri a sud, testimoni hanno riferito martedì all’AFP che un altro attacco con droni ha preso di mira l’aeroporto della città orientale di Kassala, aggiungendo che è stato intercettato dal fuoco antiaereo dell’esercito.

L’RSF fa sempre più affidamento sui droni da quando ha perso territorio, tra cui quasi tutta Khartoum a marzo.

La guerra in Sudan ha causato decine di migliaia di morti, sradicato 13 milioni di persone e provocato la più grave crisi alimentare e di sfollamento al mondo.

Martedì, secondo i soccorritori volontari, i bombardamenti paramilitari sul campo profughi di Abu Shouk, vicino alla capitale assediata del Darfur settentrionale, El-Fasher, hanno ucciso almeno sei persone e ferito oltre 20.

Il conflitto ha di fatto diviso il Sudan in due, con l’esercito che controlla il centro, il nord e l’est, mentre l’RSF detiene quasi tutto il Darfur e parti del sud.

L’RSF ha utilizzato droni improvvisati, ma molto avanzati, che l’esercito sudanese ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di fornire.

Lunedì la Corte internazionale di giustizia ha respinto una causa intentata dal Sudan contro gli Emirati Arabi Uniti, accusandoli di complicità nel genocidio per aver sostenuto l’RSF.

Il ministero degli Esteri, allineato all’esercito, ha dichiarato di “rispettare” la sentenza basata sulla mancanza di giurisdizione della Corte internazionale di giustizia, aggiungendo che “non può essere interpretata giuridicamente come una negazione delle violazioni”.