Breaking News: Esplosioni in Tre località Pachistane. L’Operazione Sindoor indiana è partita

Numerose esplosioni sono state udite in almeno tre centri del Kashmir, Bahawalpur, Kotli and Muzaffabad, dove è apparso che vi sia stato l’intervendo dell’antiaerea contro missili, evidentemente lanciati dall’India, che però devono aver colpito il bersaglio, perché si sono viste anche delle esplosioni. Ecco alcune immagini e messaggi di X

Le forze armate indiane hanno dichiarato di aver lanciato l’“Operazione Sindoor”, colpendo nove siti in Pakistan e nel Jammu e Kashmir occupato dal Pakistan, ha dichiarato il governo in un comunicato di mercoledì. Il Pakistan dichiara che l’attacco è stato soprattutto missilistico

Per quanto riguarda l’attacco a Muzaffarabad , pare che sia stato diretto contro la rete elettrica della città :

A missile attack has been carried out by the Indian forces on the city of #Muzaffarabad.

Da quello che si capisce le batterie antiaeree cinesi HQ-9 non sono state in grado di rispondere ai missili e agli attacchi aerei. La caccia pachistana si è levata in volo.

I social media parlano anche di cannoneggiamenti con l’artiglieria da 155 mm lungo il confine, anche se non viene ben speficata l’area.

Questa è la zona principale dove vi sono stati gli attacchi aerei:

L’aereoporto internazionale di Lahore è stato chiuso e gli aerei civili invitati a invertire la rotta.

Potenti esplosioni stanno scuotendo il Kashmir pachistano. Appare evidente che si tratta di una offensiva piuttosto intensa e massiccia:

Non appare casuale il fatto che proprio oggi l’India avesse tenuto delle esercitazioni di protezione civile lungo il confine, proprio a preparare questa azione e, soprattutto, la probabile reazione pachistana, che sicuramente avrà luogo molto presto.

Speriamo che la situazione si normalizzi presto e che Nuova Delhi si accontenti di questo attacco.