BUNDESBANK TAGLIA LE PREVISIONI PER LA GERMANIA. Lotta di tutti contro tutti

Per quanto riguarda la diffusione dei dati, molto negativi, oggi finiamo con la Bundesbank e le sue previsioni per l’economia tedesca.

Dato l’andamento molto problematico della manifattura tedesca ed in generale e la recente riduzione sel surplus commerciale la Bundebank ha rivisto le proprie attese di crescita per il 2019, 2020 e 2021.

I nuovi dati sono i seguenti:

2019 PIL al 0,6% (precedente 1,6%)

2020 PIL al 1.2% (1.6% precedente)

2019 inflazione al 1.4% (immutata)

2020 inflazione al 1.5% (1.8% precedente)

Un aaforte riduzione sia per l’anno corrente che per il prossimo, alla faccia di tute le previsioni che Commissione, BCE , etc fanno in anticipo e con cui predispongono i prorpi giudizi, i propri piani triennali i favi obiettivi di medio termine etc. La palese dimostrazione che l’econometria, utilizzata ex ante come strumento di guida economica, è inutile, anzi dannosa.

Se vi fanno pensare che la situazione politica in Italia sia confusa, bene, prendetela, moltiplicatela per tre ed avete quella tedesca attuale, dove entrambe i partiti di governo sono stati sconfitti in un quadro in cui nessuno ha una soluzione e lo sport sta diventando la caccia alle teste, non solo quella ormai caduta della Nahles

Germany, Infratest dimap poll: GRÜNE-G/EFA: 26% (+6)

CDU/CSU-EPP: 25% (-3)

AfD-EFDD: 13% (+1)

SPD-S&D: 12% (-6)

FDP-ALDE: 8%

LINKE-LEFT: 7% (-2) +/- vs. 29-30 Apr. '19 Fieldwork: 3-5 June '19

Sample size: 1,500

➤ https://t.co/obOCVirbpF pic.twitter.com/WaVmBILFdm — Europe Elects (@EuropeElects) June 6, 2019 Iniziamo ad indicare che, per la prima volta, i Verdi sono in testa nei sondaggi si parla ormai di necessario coinvolgimento dei Verdi nelle discussioni future.

quale partito è la migliore risposta ai problemi del futuro?

Nello stesso tempo gli stessi Verdi, forti dei loro successi elettorali, sembrano avere dei problemi non secondari nella gestione del successo: si guarda perfino all’esperimento di Brema con una coalizione Linke SPD e Verdi. Nello stesso tempo il boom degli ecologisti è quello della borghesia urbana, lontana dalle necessità sia della classe più povere sia di quelle meno centrali, e questo fra prevedere un effetto Boom Bust alla Socialdemocratici di Schulz. Nel frattempo il governo strizza gli occhi a destra con una stretta nella gestione dei migranti.

Insomma, tanta confusione.