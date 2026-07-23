Bruxelles stacca un conto da 890 milioni a Google: è guerra aperta tra UE e Big Tech. Washington affila le armi

Una mazzata economica da quasi 900 milioni di euro. Bruxelles ha deciso di colpire duro, e lo fa nel cuore pulsante dell’impero di Alphabet.

La Commissione Europea ha inflitto a Google due sanzioni pesantissime per violazione del Digital Markets Act (DMA). La colpa? Aver favorito spudoratamente i propri servizi rispetto alla concorrenza.

L’Europa tenta così di ridisegnare con la forza le regole del mercato digitale. Il rischio, però, è quello di innescare una pericolosa escalation commerciale con gli Stati Uniti.

La spaccatura del verbale: 890 milioni in due tranche

La cifra totale è il risultato di due distinte indagini condotte dagli uffici della concorrenza dell’Unione.

Oggetto della contestazione Sanzione applicata Motivazione principale Motore di Ricerca 460 milioni € Favoritismo ai propri servizi (self-preferencing) Google Play Store 430 milioni € Commissioni eccessive e blocco delle offerte esterne Totale 890 milioni € Mancato adeguamento alle norme del DMA

Un’operazione chirurgica con cui l’UE vuole dimostrare di fare sul serio.

Ricerca truccata e sviluppatori in gabbia

Nel mirino è finito prima di tutto il motore di ricerca. Quando cerchiamo un volo, un hotel o un prodotto, Google mette in cima i propri strumenti visivi e filtri dedicati.

I concorrenti trasparenti vengono così spinti verso il basso. Un vantaggio competitivo enorme, che Bruxelles ritiene discriminatorio e illegale.

La seconda stangata riguarda il Google Play Store. L’azienda ha impedito agli sviluppatori di app di informare liberamente gli utenti su sconti o prezzi migliori presenti su siti esterni.

Le commissioni prelevate da Mountain View per le transazioni in-app sono state giudicate del tutto sproporzionate.

La spada di Damocle: 60 giorni o scatta il 5% del fatturato

Google non ha molto margine di manovra. Bruxelles ha concesso all’azienda un ultimatum preciso: 60 giorni per cambiare radicalmente il proprio modello di business.

Se Mountain View non si adeguerà nei tempi previsti, rischia una penalità di mora fino al 5% del suo fatturato globale.

Si tratterebbe di una cifra mostruosa, capace di far impallidire la sanzione attuale. L’azienda sta già testando delle modifiche per alleggerire la presa, ma l’UE pretende fatti concreti.

Il vero nodo: lo scontro geopolitico con gli Stati Uniti

Al di là degli aspetti tecnici, questa decisione getta benzina sul fuoco delle relazioni diplomatiche ed economiche tra Europa e Stati Uniti.

Le normative europee del DMA e del DSA sono da tempo viste con estremo sospetto da Washington. La politica americana considera queste leggi come un attacco protezionistico camuffato contro i campioni tecnologici statunitensi.

Con questa multa, il contenzioso rischia di trasformarsi in una vera e propria guerra commerciale. Gli USA vedono nell’Europa un regolatore aggressivo che intende fare cassa sui giganti americani.

Le conseguenze economiche pratiche sui consumatori

Qual’è la giustificazione della Commissione per l’applicazione di queste multe? Dal punto di vista teorico questa decisione dovrebbe avere delle conseguenze positive per i consumtatori:

Prezzi delle app più bassi: Gli sviluppatori potranno finalmente proporre offerte dirette senza la pesante “tassa” di Google.

Più scelta nella ricerca: I servizi locali di prenotazione hotel e voli riacquisteranno visibilità nei risultati.

Rischio ritorsioni: Le tensioni commerciali tra USA ed UE potrebbero tradursi in nuovi dazi o barriere tariffarie per i prodotti europei.

I vantaggi però sono poco più che minimi per i consumatori. Colpire Google farà risparmiare qualche euro a ogni singolo consumatre. Sarebbe molto più utile spingere verso lo sviluppo di app e attività informatiche europee che non siano solo modi per sfruttare i paridisi fiscali europei, come con le sedi di Amazon in Lussemburgo o di Google in Irlanda.