BREXIT: GIOCHI DI POTERE UE E RINVIO TRIENNALE. VERHOFSTADT BRINDA. Farage si prepara…

Il governo May si spinge la dove quasi nessun governo inglese si è mai spinto: oltre il muro del ridicolo. La situazione è tale che le ambizioni europee di Macron e Barnier possono far rinviare la Brexit di tre anni.

Michel Barnier, il francese che ha gestito malissimo il processo della Brexit, con una rigidità assurda, è diventato il beniamino di Macron come candidato alla commissione europea. Un politico fallimentare come lui in qualsiasi altra situazione sarebbe mandato a casa, ma siamo neel magico mondo della UE, dove più sei rigido e fallimentare, più fai strada. Però c’è un problema di date: se Barnier deve essere candidato per la commissione non può occuparsi per i prossimi mesi del processo di uscita, ma deve presentari con le mani libere, per cui:

o si conclude tutto con il veto di Macron a tutto il procedimento e c’è una hard Brexit;

si prolunga il processo per altri 3 anni ed allora c’è il tempo di rinviare le decisioni e di nominare un nuovo commissario Brexit

Naturalmente questo renderebbe ancora più ridicolo e risibile il procedimento e farebbe ancora più infuriare i conservatori, che non vedono l’ora di finire tutta questa manfrina peer mandare a casa la may, che si è rivelata a capo del “Peggior governo del Regno Unito dai tempi di Cromwell”, e questo la dice veramente lunga. A ridere sono due persone in questa situazione: da un lato il duro liberale belga Verhofstadt, che letteralmente brinda col suo team di “Guida della Brexit” che è riuscito a sabotarla, ad altri tre anni di transizione inglese, come si può vedere dal video:

L’altro a ridere è Farage, perchè questo è il caso più eclatante di suicidio di una classe politica dei tempi moderni. Già il suo Brexit Party guida i sondaggi alle elezioni europee, lasciatelo lavorare ancora 12/24 mesi con la salamoia della Brexit sospesa ed alle politiche vedrete che di conservatori e laburisti non rimarranno che le briciole.



