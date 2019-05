La Skeggia Impazzita – 14 Maggio – A cura di ArsenaleK

Morirete tutti! (mò, mò segnatevelo)

In Italia sono 8 milioni e 600mila i consumatori di alcol a rischio, 68mila le persone alcol-dipendenti prese in carico dai servizi di cura.

#Conad rileva supermercati #Auchan in Italia.

Almeno Martina non portava così sfiga.

2) Processo Expo Milano: la procura generale, chiede la condanna per Giuseppe Sala di un anno e un mese.

Ancora non si sa chi abbia dato l'ordine ai VVFF di rimuovere lo striscione contro #Salvini a #Brembate

#Zingaretti dopo la vittoria alle primarie annunciò di voler lasciare la sede del Nazareno e il centro di Roma. Ma il trasferimento costa troppo. Solo per spostare gli scheletri negli armadi ci vogliono una quarantina di TIR.

#ULTIMORA : Rintracciato il Vigile del Fuoco che ha rimosso lo striscione contro #Salvini a #Brembate , le sue prime dichiarazioni : "Ho fatto solo il mio dovere, provo un enorme stima per il Ministro dell'Interno".

Nicola #Zingaretti ne è convinto "L'unica alternativa a #Salvini siamo noi!!" Non è vero, sono ancora più credibili i Mignons.

Allora siamo d'accordo? Adesso andiamo in Europa a dirgli che non capiscono un cazzo. Ci resteremo gentilmente, ma la moneta ce la stampiano noi su misura per la nostra area: PIGS + varie ed eventuali. Questo il piano.

Ora decidiamo come chiamare la nuova moneta SUD-europea.

— Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) May 14, 2019