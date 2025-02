BP: Basta obiettivi “Green”, torniamo a produrre Gas e Petrolio!

Secondo fonti vicine alla nuova strategia, BP dovrebbe annunciare questa settimana che sta riportando la sua attenzione sul petrolio e sul gas, abbandonando l’obiettivo di aumentare di 20 volte la produzione di energia rinnovabile entro il 2030, hanno detto lunedì a Reuters.

All’inizio di questo mese, BP si è impegnata a rivedere radicalmente la sua strategia, dopo aver registrato i profitti annuali e trimestrali più bassi degli ultimi anni, e quindi cercando di aumentare la performance delle sue azioni e riconquistare la fiducia degli investitori.

“Basandoci sulle azioni intraprese negli ultimi 12 mesi, ora intendiamo rivedere radicalmente la nostra strategia e migliorare ulteriormente le prestazioni, il tutto al servizio di un aumento del flusso di cassa e dei rendimenti”, ha dichiarato due settimane fa l’amministratore delegato di BP, Murray Auchincloss, in un comunicato stampa .

La dirigenza di BP comunicherà la sua nuova strategia, che ‘segnerà una nuova direzione per BP’, in occasione di un Capital Markets Update il 26 febbraio, ha aggiunto Auchincloss.

All’evento di mercoledì, l’amministratore delegato di BP dovrebbe annunciare che la supermajor con sede nel Regno Unito abbandonerà il suo precedente obiettivo, fissato dall’ex CEO Bernard Looney, di aumentare di 20 volte la capacità rinnovabile fino a 50 gigawatt (GW) tra il 2019 e il 2030.

Auchincloss dovrebbe anche annunciare un ritorno al petrolio e al gas, come hanno già fatto altre major europee come Shell ed Equinor.

BP è pronta a tagliare gli investimenti in altre soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio, in quanto cerca di aumentare i rendimenti per gli azionisti e ridurre il debito, che è recentemente aumentato, secondo fonti di Reuters.

La pressione su BP per migliorare la performance e i rendimenti delle azioni è diventata più intensa all’inizio di questo mese, dopo che è emerso che l’investitore attivista Elliott Management aveva acquistato una partecipazione nella supermajor e avrebbe spinto per cambiamenti nella strategia , o addirittura per rimpasti del consiglio di amministrazione.

La quota di Elliott in BP è stimata a quasi il 5%, poiché l’investitore attivista starebbe spingendo per importanti vendite di asset per affrontare le azioni sottovalutate della supermajor con sede nel Regno Unito.