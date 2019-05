BORGHI IN TV: CRESCITA, POLITICA ECONOMICA E FLAT TAX

Vi rpoprniamo l’ultimo intervento di Claudio Borghi a SkyTG24 Economia. I temi sono la crescita, che Borghi, onestamente, imputa più ad aspetti secondari che alle grandi politiche del reddito di cittadinanza e quota 100, quindi agli effetti della politica economica per poi terminare con la Flat Tax il tutto in polemica con Boccia del PD. Si parla anche di Cuneo fiscale che, quando in passato è stato ridotto, lo si è fatto a favore degli imprenditori e non degli operai. Viene spiegato il meccanismo della Flat Tax, basato su semplificazione ed abbassamento delle aliquote.

