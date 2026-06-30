Bolletta e sprechi di rete: c’è un limite fisico alla resistenza elettrica. La scoperta quantistica

Ogni giorno, nel mondo, buttiamo via quasi un decimo dell’energia elettrica che produciamo con tanta fatica. Si perde lungo i cavi di trasmissione, dissipata in calore inutile. Fino a ieri pensavamo che questo salasso potesse peggiorare all’infinito a seconda dei materiali. Oggi, invece, una scoperta di frontiera ci dice che l’inefficienza ha un tetto massimo invalicabile.

Il problema di base è noto a chiunque mastichi un po’ di tecnica. Quando l’elettricità viaggia in un filo, gli elettroni sbattono tra loro e contro la struttura del materiale.

Questi urti generano resistenza e, di conseguenza, calore. È una tassa occulta sull’energia che, solo nelle reti di trasmissione nazionali, brucia fino all’8% della potenza immessa. Tradotto: miliardi di euro l’anno finiti letteralmente in fumo.

Ma esiste un limite a questa resistenza elettrica? La risposta, arrivata dai laboratori dell’Università di Toronto, dell’École Normale Supérieure di Parigi e della Lehigh University, è un netto e rassicurante “sì”.

Per capire questo limite, i ricercatori hanno messo da parte gli elettroni tradizionali. Hanno invece usato atomi di potassio “ultrafreddi”, portati a temperature vicine allo zero assoluto.

Li hanno poi intrappolati in un “reticolo ottico”, una sorta di gabbia fatta di luce, costringendoli a muoversi come farebbero gli elettroni in un cavo di metallo. È qui che emerge il fatto scientifico curioso e affascinante.

Nel mondo quantistico, questi minuscoli atomi subiscono un “potenziamento”. Pur misurando pochi nanometri, iniziano a scontrarsi tra loro come se fossero giganteschi.

Immaginate delle utilitarie che, muovendosi in autostrada, si scontrano come se avessero l’ingombro di un tir. Logica vorrebbe che, aumentando l’interazione, il traffico si blocchi del tutto e la resistenza schizzi alle stelle.

E invece no. sceI fisici hanno osservato che, arrivate a un certo estremo, le collisioni smettono di far crere la resistenza.

Il sistema raggiunge un punto di saturazione. Oltre quella soglia, per quanto l’interazione tra le particelle sia forte, la dissipazione di energia si ferma a un valore costante, indipendente da quanto le particelle si “spingano” tra loro.

Ecco il quadro in sintesi:

Variabile Comportamento osservato Ricaduta pratica Urti tra particelle Aumentano per effetto quantistico Maggiore resistenza iniziale Punto di saturazione La resistenza smette di crescere Tetto massimo al calore generato Metalli a bassa densità Confermano il limite microscopico Nuovi standard per la rete elettrica

Cosa significa questo per l’economia reale e per i mercati dell’energia? Molto.

Avere la prova sperimentale che esiste un limite microscopico alla resistività ci permette di mappare il comportamento dei metalli a bassa densità con una precisione inedita. Non parliamo di fantascienza, ma della progettazione dei materiali quantistici del prossimo decennio.

Se capiamo esattamente dove si ferma la resistenza, possiamo ingegnerizzare leghe e conduttori che lavorino esattamente un passo sotto quella soglia critica.

Significa reti di distribuzione enormemente più efficienti, minor spreco di potenza generata e, in ultima analisi, una riduzione strutturale dei costi energetici per l’industria e per le famiglie. Un risparmio reale, basato sui limiti invalicabili della fisica, in un mercato che oggi non regala più nulla.