BMW assume robot umanoidi per il proprio impianto di produzione negli USA

BMW sta compiendo un passo verso il futuro integrando robot umanoidi nelle sue linee di produzione. Questa mossa fa parte della visione iFACTORY dell’azienda, che si concentra sulla modernizzazione della produzione automobilistica attraverso l’automazione e le tecnologie intelligenti.

Uno dei principali sviluppi di questa strategia è l’introduzione dei robot umanoidi Figure 02 nello stabilimento BMW di Spartanburg, in South Carolina. Il passaggio consentirà, se effettuato con successo, di spostare produzioni negli USA senza aumentare sensibilmnente il personale impiegato, per lo meno di basso livello.

Sviluppati dalla startup californiana Figure, i robot sono ora tornati a Spartanburg per ulteriori prove. Questi robot non si limitano a eseguire test in laboratorio, ma lavorano a fianco dei macchinari BMW esistenti, svolgendo compiti di precisione.

In un video appena pubblicato, si vede un robot Figura 02 che recupera pezzi di metallo da uno scaffale mobile e li posiziona su un dispositivo di saldatura. Un altro robot si trova nelle vicinanze, pronto a unirsi all’azione.

Il video dimostra anche le abilità motorie fini del robot, mostrando un inserimento di lamiera di alta precisione. Si tratta di un’anticipazione di quello che potrebbe essere il futuro della produzione automobilistica, con robot umanoidi che non si limitano a svolgere compiti ripetitivi.

Il fondatore e CEO di Figure, Brett Adcock, ha condiviso il suo entusiasmo per questo risultato sui social media. Ha postato: “Questo non è un test: è l’aspetto dei robot autonomi nelle operazioni di produzione. Alzate il volume della musica!”.

E ha continuato: “È fondamentale avere robot umanoidi nel mondo reale, su scala. Con la diffusione di un maggior numero di robot, i costi diminuiranno e l’intelligenza migliorerà”.

You’re witnessing something special: the world’s first commercially deployed humanoid robots

Here are 4 reasons why we’re excited about yesterday’s announcement:

1/ Fully Autonomous, End-to-End

You are seeing fully autonomous robots

Achieving reliable, end-to-end autonomy… https://t.co/Tnt6tdeSqC

— Brett Adcock (@adcock_brett) April 1, 2025