Attualità

Batteri “Imbattibili”? Ecco l’arma segreta: I virus trasformati in farmaci di precisione

Superbatteri KO: Ecco Entelli-02, il farmaco ‘anti-resistenza’ fatto di… virus. La Monash University rivoluziona le cure ospedaliere con i batteriofagi ingegnerizzati.

Pubblicato

45 minuti fa

il

L’incubo delle infezioni ospedaliere causate dai “superbatteri” resistenti agli antibiotici ha trovato un potenziale, inaspettato, avversario. E, ironia della sorte, si tratta di una forza microscopica e temuta: i virus. Non è fantascienza, ma l’ultima frontiera della medicina di precisione sviluppata in Australia, che promette di trasformare il campo di battaglia contro l’Antimicrobico-Resistenza (AMR).

Il panorama è noto: la medicina moderna è in ostaggio di patogeni che hanno imparato a beffare i nostri antibiotici più potenti, specialmente negli ospedali. Il bisogno di nuove terapie non è più un’opzione, ma un’emergenza globale.

Entelli-02: Il Cocktail Virale “Su Misura”

Da questo scenario, i ricercatori della Monash University e The Alfred hanno tirato fuori dal cilindro una terapia innovativa basata sui batteriofagi (o semplicemente “fagi”): virus che, per loro natura, infettano ed eliminano i batteri. Il prodotto si chiama Entelli-02, un cocktail composto da cinque fagi, progettato con un’ingegneria genetica certosina per colpire un nemico specifico: il complesso di Enterobacter cloacae (ECC).

L’ECC è responsabile di infezioni ospedaliere gravi e notoriamente difficili da trattare, contribuendo al conto salato di oltre 200.000 decessi nel 2019 a livello mondiale, un dato che fa tremare i polsi a qualsiasi economista sanitario.

Come ha sottolineato il Professor Jeremy J. Barr di Monash University:

“Entelli-02 non è solo un traguardo scientifico, è uno strumento clinico costruito per l’uso in prima linea contro patogeni batterici mortali e resistenti ai farmaci”.

La geniale idea di usare virus per attaccare batteri antibioticoresistenti (immagine illustrativa AI)

Dalla natura al laboratorio: l’evoluzione del farmaco

Il team, attingendo a un decennio di campioni batterici, non si è limitato a trovare dei fagi “naturali”, ma li ha ingegnerizzati e selezionati per massimizzarne l’efficacia. Inizialmente erano tre, ma grazie a un processo di “design iterativo” – un po’ come un’ottimizzazione di portafoglio, ma a livello molecolare – sono stati geneticamente adattati per ampliare il loro raggio d’azione e sono stati aggiunti altri due fagi.

Il risultato è un cocktail a cinque componenti, dimostratosi in grado di:

  • Uccidere un’ampia gamma di isolati di Enterobacter.
  • Ridurre il carico batterico di oltre il 99% nei test preclinici sui modelli murini.

Un “Prodotto da Scaffale” per le Crisi Ospedaliere

La vera svolta, che rende questa notizia interessante anche in ottica di politiche sanitarie, è che Entelli-02 è stato prodotto con standard terapeutici presso la Monash Phage Foundry, pronto per l’uso endovenoso e approvato per l’uso compassionevole in Australia.

Questo approccio rappresenta un vero e proprio modello di risposta rapida alle epidemie di AMR ospedaliere. Non si tratta più solo di terapie personalizzate (che richiedono tempo prezioso), ma di una soluzione “pronta all’uso”, mirata e scalabile, come ha evidenziato il Professor Barr, tracciando un blueprint per il futuro della lotta all’antibiotico-resistenza globale.

In un’epoca in cui si discute di come finanziare la ricerca e l’innovazione, e in cui i vecchi schemi sembrano non reggere più l’urto dei superbatteri, questa tecnica, pubblicata su Nature Microbiology, riapre la strada ai clinical trials per i farmaci basati sui fagi, dimostrando che l’ingegneria biologica può fornire una risposta sia precisa che pronta per l’impiego clinico. Forse, per una volta, l’arma vincente non è l’ultimo ritrovato chimico, ma una sapiente alleanza con i predatori più antichi dei batteri.

Domande e Risposte

Domanda Risposta
Cosa sono esattamente i batteriofagi e perché sono efficaci? I batteriofagi, o “fagi”, sono virus che infettano specificamente e uccidono i batteri, ma sono innocui per le cellule umane. Sfruttano la struttura del batterio per replicarsi e, nel farlo, lo distruggono. Sono l’alternativa naturale più promettente agli antibiotici, specialmente contro i batteri resistenti. Entelli-02 è una miscela ingegnerizzata di cinque fagi che agisce con precisione chirurgica contro il bersaglio Enterobacter cloacae, superando i limiti dei fagi “selvatici”.
Entelli-02 sostituirà presto tutti gli antibiotici? Non nell’immediato. Entelli-02 è attualmente approvato per l’uso compassionevole e apre la strada ai clinical trials. L’obiettivo primario di questa terapia di precisione è agire come “arma mirata” contro infezioni specifiche e resistenti, come quelle da Enterobacter cloacae complex negli ospedali, dove gli antibiotici falliscono. Rappresenta un modello per future terapie “su misura” e “pronte all’uso”, affiancando, e non necessariamente sostituendo, i trattamenti esistenti.
Questo approccio è scalabile a livello globale? Sì, in linea di principio. La ricerca di Monash fornisce un “progetto” replicabile. L’idea è che gli ospedali o i centri di ricerca possano adottare questo modello per identificare, ingegnerizzare e produrre rapidamente cocktail di fagi specifici per i ceppi batterici resistenti che circolano localmente. Trasformando il fago in un prodotto terapeutico standardizzato e “da scaffale”, si supera il problema della personalizzazione lenta e si offre una risposta rapida e scalabile alle emergenze AMR in tutto il mondo.
Argomenti correlati:

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento

Annulla risposta

Exit mobile version