Scenari Economici nel ricordo dell’Avvocato Andrea Arman e di Mario Zambon

Ci lasciano due comuni eroi moderni, senza clamore, così come in questi anni in difesa di migliaia di risparmiatori traditi di tutta Italia, l’Avvocato Andrea Arman e Mario Zambon.

Scomparsi nel giro di pochi giorni, Scenari Economici vuole ribadire la stima per due persone che assieme agli altri fondatori delle associazioni dei risparmiatori traditi si sono spesi dedicando anima e corpo alla causa che nessuno in Italia immaginava che avrebbe potuto trovare successo.

E invece così è stato: la lunga battaglia ha visto prevalere i diritti dei risparmiatori, incappati nella fraudolenta condotta delle banche venete.

Tutto questo grazie a manipoli di pochi cittadini che tra la provincia di Vicenza e quella di Treviso, in particolare, hanno saputo catalizzare attorno ai principi di equità e di giustizia, migliaia di famiglie che erano state inizialmente abbandonate dalle banche, dallo Stato e dall’Unione Europea.

Due persone perbene che del coraggio e della generosità hanno fatto la propria indole, dando prova quotidianamente di dedizione ai valori della libertà e dei diritti del cittadino, senza lesinare neanche un minuto ai tantissimi che chiedevano aiuto.

Un pensiero particolare va alle famiglie e ai compagni di ventura che li hanno affiancati instancabilmente; in particolare a Daniele Marangoni e Luigi Ugone co-fondatori dell’Associazione, Noi che credevamo della Banca Popolare di Vicenza; a cui vanno le condoglianze di tutta la redazione e della grande famiglia dei lettori di scenarieconmici.it.

Mario Zambon e Andrea Arman verranno ricordati come due comunissimi eroi moderni, capaci di sfidare e di battere il potere prepotente di cui in tanti in Italia si lamentano, ma che ben pochi hanno il coraggio di affrontare.

Loro lo hanno saputo fare con la pacatezza e col sorriso sulle labbra che è solo dei forti; ricordando a noi e a migliaia di risparmiatori ristorati di parte delle perdite, che chi combatte può perdere, ma chi non combatte ha già perso in partenza.