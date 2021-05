Attacco all’imam della Mecca sventato all’ultimo secondo

Milioni di persone in Medio Oriente sono rimaste scioccate dopo aver assistito a un raro incidente di sicurezza durante una trasmissione in diretta del sermone alla Grande Moschea della Mecca venerdì. La Mecca è considerata il luogo più sacro del mondo islamico e negli ultimi anni la sicurezza è stata notevolmente rafforzata a causa del continuo afflusso di milioni di pellegrini settimanali, ma anche per le minacce e gli incidenti sempre più numerosi.

Mentre un imam anziano stava tenendo il sermone del venerdì, un uomo ha preso d’assalto il suo pulpito impugnando un’arma – che alcuni commentatori hanno descritto come un coltello (anche se questo non è chiaro). La polizia e la sicurezza saudita lo hanno immediatamente affrontato e trascinato via, come mostra il video dell’incidente …

An armed man is detained after attempting to #attack an Imam in #Mecca’s Grand Mosque.https://t.co/cPckF9RFpY pic.twitter.com/S88wfNjO0A — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 22, 2021

L’aggressore è stato quindi posto in sicurezza dalle polizia saudita. Purtroppo attacchi di questo genere stanno diventando sempre più frequenti a La Mecca, la città più sacra per l’Islam. Ad aprile un’altra persona, si sospetta legata ad un gruppo terroristico, era stata sorpresa nei pressi della Grande Moschea con un coltello.



