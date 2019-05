Asteroide esplode con potenza nucleare al largo dell’Australia (video). La minaccia dei NEO

Un meteorite è esploso in modo spettacolare al largo dell’Australia, di fronte a Mount Gambier che si trova in una zona poco abitata del Southern Australia vicino ai confini con lo stato di Victoria. L’esplosione comunque è stata molto spettacolare ed ha avuto una potenza calcolata in 1,6 Kiloton, cioè 1600 tonnellate di Tritolo, il livello di una piccola arma nucleare tattica. er fortuna l’esplosione è stata ad un livello dell’atmosfera sufficientemente alto da non provocare danni.

Questo evento riporta in luce il problema dei NEO, Near Earth Objects, asteroidi di varie dimensioni la cui orbita incrocia, o è molto vicina a quella terrestre e che quindi hanno una probabilità più alta di avere un impatto con il nostro pianeta, con la possibilità di causare dei disastri naturali di grandi dimensioni. Per questo motivo la NASA ha attivato da un lato il progetto Sentry, collegato alla sorveglianza dei NEO, dall’altro ha attivato il Planetary Defense Coordination Office, un ufficio dedicato ad idetificare questi oggetti celesti, seguirli, inviare allarmi e studiare le strategie per ridurre i rischi di impatto.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐