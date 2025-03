Ant (Alibaba) crea nuovo hardware Cino-Americano per ridurre i costi della AI e del suo addestramento

Secondo una fonte che ha familiarità con la questione, Ant Group, che controlla il noto gruppo di ecommerce Alibaba, sta utilizzando semiconduttori di produzione cinese e statunitense per costruire modelli di intelligenza artificiale più efficienti.

La combinazione di chip non solo riduce i tempi e i costi di formazione dei modelli di intelligenza artificiale, ma limita anche la dipendenza da un singolo fornitore come Nvidia, ha detto la fonte, notando la tendenza del settore a sfruttare più reti, note come miscela di esperti – una tecnica che consente di addestrare i modelli con molto meno calcolo.

All’inizio del mese la società ha dichiarato in un documento di essere riuscita a utilizzare hardware a basso costo per addestrare efficacemente i propri modelli MoE, riducendo i costi di calcolo del 20%.

Ant gestisce Alipay, una delle due principali applicazioni per i pagamenti mobili in Cina. Jack Ma ha fondato la società e la sua affiliata, Alibaba.

Bloomberg ha riferito lunedì, citando fonti, che Ant ha utilizzato chip di Alibaba e Huawei per l’addestramento dei modelli AI. Ant ha utilizzato anche chip Nvidia, ma ora si affida maggiormente alle alternative di Advanced Micro Devices e ai chip cinesi, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Lunedì l’azienda ha annunciato “importanti aggiornamenti” alle sue soluzioni di intelligenza artificiale per l’assistenza sanitaria, che sono state utilizzate da sette grandi ospedali e istituzioni sanitarie a Pechino, Shanghai, Hangzhou e Ningbo.

Il modello di intelligenza artificiale per il settore sanitario si basa sui modelli R1 e V3 di DeepSeek, Qwen di Alibaba e BaiLing di Ant. Il modello di Ant specifico per l’assistenza sanitaria è in grado di rispondere a domande su argomenti medici e può anche aiutare a migliorare i servizi per i pazienti, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Gli Stati Uniti hanno cercato di limitare lo sviluppo dell’IA in Cina limitando l’accesso delle aziende cinesi ai semiconduttori più avanzati utilizzati per l’addestramento dei modelli. Nvidia può ancora vendere in Cina i suoi chip di fascia bassa.