AMAZON SI PREPARA A FAR SALTARE UPS E DHL, COME CONSEGUENZA DI UN PRODOTTO ITALIANO.

Quando parlano delle aziende italiane alcuni dovrebbero sciacquarsi la bocca. Spesso la loro crisi è dovuta ad una domanda troppo bassa, non ad un’offerta inadeguata. Ad esempio quanti di voi sanno che l’azienda che sta per rivoluzionare gran parte del mondo del lavoro USA è italiana?

Amazon sta iniziando ad incentivare una parte del propri dipendenti ad andare a lavorare in proprio, e vedremo dopo come, con una liquidazione di 3 mesi di remunerazione e 10000 dollari di finanziamento. Fino a pochi mesi fa la stessa azienda era disperata nella ricerca di lavoratori per i propri centri logistici, lavoratori che ora sono in eccesso. A cosa è dovuto questo cambiamento? all”introduzione di un macchinario italiano della ditta CMC che si chiama CartonWrap 1000, che costruisce le scatole su misura per ogni prodotto e che moltiplica per tre la capacità di ogni operatore, riducendo gli scarti ed i danni ai prodotti. Un gioiello dei nostri ingegneri, che potete vedere qui:

Cosa fare di questo personale extra? Amazon ha avuto un’idea per lei eccezionale, ma potenzialmente devastante per il mondo del lavoro, e degli affari, americano, che si può estendere però anche all’Europa. Invece di lasciarli semplicemente a casa viene a loro assegnato un finanziamento di 10000 dollari con tre mesi di liquidazione e quindi sono invitati ad iniziare un’attività in proprio come servizio di consegna, con un furgone a noleggio standardizzato blu con tanto di sorriso stampato.

Con questa mossa Amazon punta a spiazzare i servizi di consegna dei colossi come UPS, che si appoggiano su sistemi centralizzati, non lavorano nei weekend, e che offrono servizi a costi altamente sindacalizzati. In questo modo la società da un lato, almeno in apparenza, non passa per un mostro sociale, dall”altro devasta un settore fornitore oligopolista. Però, nello stesso tempo, si tratta di una mossa socialmente devastante nel medio periodo: tutti a lavoro a contratto, senza tutele, senza assistenza sanitaria, negli USA, tutti in concorrenza per una consegna. La cancellazione delle ultime garanzie sociali per molti lavoratori.



