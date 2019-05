Borghi VS Bersani a Raitre. Ecco perché il PD deve scomparire

Vi presentiamo, grazie a l’Inriverente, un estratto del dibattito Borghi – Bersani su Raitre, nella trasmissione di Bianca Berlinguer.

Capirete, ascoltando questi 10 minuti, come l’arroganza del piddino, l’impossibilità di riconoscere qualsiasi errore, la perseveranza nel male siano tali da giustificare la scomparsa di un partito che, oscurato dai propri pregiudizi ideologici, non ha capito quello che succedeva in passato e non capisce quello che succede adesso. Che di fronte a 600 milioni di lavoratori in più apre le frontiere per distruggere i diritti del lavoro anche in Italia.

Una giusta ottima lezione del perché la classe politica piddina debba estinguersi e scomparire.

Cliccando sulla foto attiverete il link



