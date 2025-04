Amazon lancia i suoi primi 27 satelliti Kuiper, per fare concorrenza a Starlink e Oneweb/Eutelsat

Amazon ha lanciato oggi con successo i primi satelliti operativi della costellazione a banda larga Project Kuiper, sviluppata dal miliardario Jeff Bezos per competere con la mega-costellazione Starlink del rivale Elon Musk.

I 27 satelliti sono stati portati in orbita terrestre bassa (LEO) da un razzo Atlas V 551 di United Launch Alliance (ULA) e alla fine migreranno verso la loro orbita di stazionamento di circa 630 chilometri (392 miglia).

Il lancio odierno avviene con un anno di ritardo rispetto a quanto originariamente previsto da Amazon, che, in base alla licenza concessa alla Federal Communications Commission, deve rendere operativi 1.663 satelliti Kuiper entro il luglio 2026. Amazon, tuttavia, è fiduciosa di riuscire a rispettare tale scadenza e ha già programmato un’ambiziosa cadenza di lanci per farlo.

“Nei prossimi anni, i team di Kuiper e ULA effettueranno altri sette lanci con l’Atlas V e 38 lanci con il razzo più grande Vulcan Centaur di ULA. Altri 30 lanci sono previsti dagli altri fornitori di lancio: Arianespace, Blue Origin e SpaceX”, si legge in un comunicato stampa di Amazon del 2 aprile.



SpaceX domina attualmente il mercato statunitense e mondiale – comprese le vendite alle forze armate statunitensi e alla comunità dei servizi segreti – in gran parte perché Starlink è stata la prima costellazione a fornire comunicazioni satellitari a bassa latenza e ad alto volume, necessarie per ospitare servizi Internet, trasmettere video e supportare reti militari di gestione delle battaglie ad alta densità di dati. Alla fine di marzo, c’erano circa 7.135 Starlink in orbita, secondo l’astronomo Jonathan McDowell, che tiene traccia delle mega-costellazioni sul suo sito web open-source.

Amazon, che intende installare circa 3.200 satelliti, ha quindi ancora molta strada da fare per raggiungere il livello di servizio di Starlink e, cosa forse più critica, il prezzo.

I bassi costi di ingresso di Starlink hanno conquistato una vasta base di consumatori, che a sua volta fornisce la capacità a SpaceX di promettere una larghezza di banda dedicata a clienti “a priorità più alta” come governi nazionali e militari, ha spiegato Tim Farrar, consulente di lunga data del settore delle telecomunicazioni.

“Il problema principale [per Kuiper] sarà quello di competere con Starlink su tutta la linea nel mercato consumer, in quello enterprise e in quello militare, e ciò significa in termini di prezzi da offrire”, ha affermato. “Credo che il problema più grande sia che Musk e le sue aziende non si sono mai concentrati su un ritorno economico, ma più che altro sull’andare il più veloce possibile e sul crescere il più possibile. Quindi, se Amazon tentasse di competere con Starlink sul prezzo, sembra fin troppo probabile che Starlink si limiti a tagliare i propri prezzi”.

Ciononostante, all’interno del DoD e della Space Force si nutrono molte speranze per il successo del Progetto Kuiper, in quanto i funzionari ritengono che la costellazione offra una diversità nella base di fornitori per i cosiddetti servizi LEO proliferati, o P-LEO.

Inoltre, al di fuori degli Stati Uniti si stanno intensificando i timori di affidarsi a Starlink a causa delle polemiche politiche che circondano Musk per la sua gestione delle attività di SpaceX in Ucraina e per le sue recenti incursioni nella politica europea e americana, oltre che la sua attività con DOGE.

La Commissione europea, il braccio esecutivo politicamente indipendente dell’Unione europea, il 18 marzo [PDF] ha pubblicato un “Libro bianco congiunto per la prontezza di difesa europea 2030” che invita l’UE a rafforzare il sostegno all’Ucraina, anche potenziando “l’accesso ai beni e ai servizi spaziali dell’UE” come “fattore chiave” per le capacità di difesa di Kiev.

Interrogato da Reuters durante una conferenza stampa la scorsa settimana sullo stato delle discussioni sulle alternative a Starlink in Ucraina, il capo della Commissione europea per la difesa Andrius Kubilius ha detto che ci sono soluzioni che saranno implementate in caso di “sviluppi inaspettati”, ma ha rifiutato di approfondire.

L’Europa deve sviluppare le proprie capacità “in modo rapido e urgente”, ha aggiunto Kubilius.

Giovedì, l’amministratore delegato dell’operatore satellitare francese Eutelsat, Eva Berneke, ha dichiarato alla Reuters che la Germania da un anno paga per fornire all’Ucraina i terminali per la sua costellazione OneWeb, che cerca di competere con Starlink per le comunicazioni in LEO. Inoltre, ha suggerito che anche l’UE potrebbe aumentare gli acquisti di OneWeb per l’Ucraina.

Tuttavia, Farrar ha affermato che il contraccolpo europeo contro Musk potrebbe non aiutare Amazon quanto le aziende regionali come Eutelsat o nazionali come la canadese Telesat.

“Se l’UE sta cercando un’alternativa a un sistema guidato dagli Stati Uniti, questo non si applica necessariamente ad Amazon, perché, ancora una volta, proviene dagli Stati Uniti”.

Detto questo, a febbraio Amazon ha annunciato che l’Ofcom, l’ente regolatore delle telecomunicazioni del Regno Unito, ha concesso a Kuiper il permesso di fornire servizi Internet ai clienti nazionali. “Il Regno Unito sarà uno dei primi Paesi a ricevere il servizio una volta che Kuiper sarà disponibile”, si leggeva nell’annuncio.

Non resta che aspettare che vi siano più satelliti Amazon in orbita per vedere quanto costerà il servizio e se veramente sarà concorrenziale con Starlink.