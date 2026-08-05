Allarme petrolio negli USA: scorte strategiche ai minimi da 43 anni mentre i prezzi crollano

L’American Petroleum Institute (API) ha stimato che le scorte di greggio negli Stati Uniti siano aumentate di 2,69 milioni di barili nella settimana terminata il 30 luglio, nonostante le aspettative degli analisti indicassero un calo di 2 milioni di barili. Nella settimana precedente, le scorte di greggio statunitensi erano diminuite di 3,3 milioni di barili.

Le scorte commerciali di petrolio greggio, escluse quelle della Riserva Strategica di Petrolio (SPR), hanno perso poco più di 58 milioni di barili nelle ultime sedici settimane, mentre le scorte statunitensi di greggio sono diminuite di soli 7,2 milioni nell’arco dell’anno, secondo i dati dell’API, tenute sotto controllo dai prelievi dalla SPR.

Nella settimana terminata il 31 luglio, altri 2,9 milioni di barili sono stati prelevati dalla SPR, portando il nuovo totale a 304,8 milioni di barili — un livello di gran lunga inferiore al minimo del 2023 raggiunto durante l’enorme riduzione operata dall’amministrazione Biden e il livello più basso in oltre 43 anni. Le scorte della SPR sono ora inferiori di 427 milioni di barili alla capacità massima.

Il minimo operativo generalmente accettato per il petrolio nella SPR è compreso tra 250 e 300 milioni di barili; al di sotto di tale soglia, la riserva potrebbe avere difficoltà a pompare e trattare il petrolio in modo efficiente.

La produzione statunitense per la settimana terminata il 24 luglio è scesa a 13,796 milioni di barili al giorno , in leggero calo rispetto ai 13,798 della settimana precedente, ma in aumento di 482.000 barili al giorno rispetto a un anno prima.

Alle 14:11 ET di martedì, il greggio Brent era in calo rispetto all’inizio della giornata a poco più di 78 dollari , con un ribasso di quasi 5 dollari al barile rispetto alla settimana precedente, mentre il mercato si affrettava a scontare ulteriori voci su un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti.

Anche il WTI era in calo rispetto alla giornata precedente, di 4,62 dollari al barile (-5,75%) a 75,97 dollari, in ribasso di oltre 3 dollari al barile rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa.

Le scorte di benzina sono aumentate questa settimana di 156.000 barili nella settimana terminata il 31 luglio. Nella settimana precedente, le scorte di benzina erano aumentate di 918.000 barili. Nella settimana precedente, le scorte di benzina erano già inferiori del 6% alla media quinquennale per questo periodo dell’anno, secondo gli ultimi dati dell’EIA .

Le scorte di distillati sono diminuite di 1,2 milioni di barili, dopo un aumento di 355.000 barili nella settimana precedente. Le scorte di distillati erano inferiori del 9% alla media quinquennale all’inizio di questo periodo di riferimento, come mostrano gli ultimi dati dell’EIA.

Le scorte di Cushing — ovvero le scorte detenute presso l’hub di consegna per il contratto futures sul greggio WTI — sono aumentate di 2,358 milioni di barili nel periodo di riferimento, dopo essere diminuite di 273.000 barili nella settimana precedente.

Quindi la situazione è complicata: prezzi in ribasso, ma riserve commerciali in rianzo e riserve strategiche in ribasso. Questo significa che i prezzi sono troppo alti per il mercato,, ma stanno calando e il governo comunque ha cercato di agire per mantenerli sotto controllo. Tutti scommettono sulla fine della crisi di Hormuz, ma per ora i transiti sono al minimo e il mercato sta prendendosi un azzardo.