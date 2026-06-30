Allarme “Chipflation”: La Corea del Sud blinda l’Intelligenza Artificiale con 880 miliardi di dollari. Addio dispositivi a basso costo

Dimenticatevi un rapido ritorno alla normalità per i prezzi di computer e smartphone. Chi sperava che la carenza globale di microchip si risolvesse entro l’anno dovrà fare i conti con una doccia fredda di proporzioni storiche. La Corea del Sud ha appena dichiarato guerra totale per la supremazia tecnologica, annunciando un piano di investimenti da 1.350 trilioni di won (circa 880 miliardi di dollari) spalmati sui prossimi cinque anni. Una mossa titanica che, nell’immediato, non farà altro che aggravare la “sanguisuga” delle forniture, spingendo colossi come Apple e Microsoft ad alzare ulteriormente i listini. L’era dell’elettronica di consumo a buon mercato è ufficialmente finita, fagocitata dalla fame insaziabile dell’Intelligenza Artificiale.

La cosa divrtente è che la Corea del Sud prepara un piano d’investimento che fa impallidire per la vergogn la UE, e parliamo di un paese con una popolazione inferiore a quella dell’Italia e un PIl di poco superiore al Regno Unito. Però i coreani decidono e inestino, non regolano e discutono come nella UE.

Il governo di Seul, affiancato dai due pesi massimi nazionali Samsung e SK Hynix, ha svelato quella che JPMorgan ha già ribattezzato la “Mega Investment Era”. Non si tratta di mere dichiarazioni di intenti aziendali. Siamo di fronte a una massiccia politica industriale calata dall’alto. Lo Stato indirizza capitali privati immensi per blindare il vantaggio competitivo nazionale contro le ingerenze di Cina e Taiwan, stimolando in modo brutale l’economia interna.

I numeri sono da capogiro. Parliamo di 800 trilioni di won destinati solo alla costruzione di quattro nuove immense fonderie per semiconduttori nel sud-ovest del Paese.

A questi si aggiungono altri 550 trilioni messi sul piatto da aziende come Naver per sviluppare 8,4 gigawatt di capacità per nuovi data center AI entro il 2029. È la materializzazione fisica dell’Intelligenza Artificiale: non più software astratto, ma cemento, acciaio e consumi energetici faraonici.

Il presidente Lee Jae Myung è stato lapidario, definendo la velocità “l’unico modo per sopravvivere”. E per correre, la Corea del Sud ha deciso di drenare ogni singola goccia di liquidità verso l’infrastruttura AI, sacrificando il mercato di breve termine.

Qui entrano in gioco le ricadute pratiche, quelle che impattano direttamente i nostri portafogli e l’economia reale di tutti i giorni.

L’immediata conseguenza di questa transizione è un drammatico collo di bottiglia produttivo. L’infrastruttura esistente viene cannibalizzata per produrre chip ad alta larghezza di banda, lasciando le briciole ai produttori di elettronica tradizionale.

Morgan Stanley ha coniato un termine perfetto per descrivere il fenomeno in corso: “Chipflation”. Secondo gli analisti della banca d’affari americana, i prezzi dei chip di memoria sono aumentati di ben sei volte nell’ultimo anno, e questo per l’enorme domanda di questi componenti, ora rafforzata ulteriormente, ed enormemente, dai progetti coreani.

Tutta colpa della domanda sbalorditiva proveniente dai nuovi data center. Il risultato pratico? Apple ha già dovuto ritoccare al rialzo i prezzi di MacBooks e iPad per compensare le spese.

Lo stesso destino è toccato alle console Xbox di Microsoft. Se l’offerta globale di memoria viene risucchiata dai server di chi sviluppa l’AI, i margini sull’elettronica di consumo si assottigliano, e il costo viene scaricato interamente sul consumatore finale.

La strategia di Seul è un intervento sistemico che mira a controllare l’intera filiera produttiva. Poggia su tre pilastri fondamentali:

Semiconduttori: Raddoppiare la capacità produttiva di memorie in cinque anni, anticipando l’apertura delle fabbriche di Yongin di quasi un decennio.

Raddoppiare la capacità produttiva di memorie in cinque anni, anticipando l’apertura delle fabbriche di Yongin di quasi un decennio. Robotica e AI Fisica: Investimenti massicci per non lasciare il monopolio dei robot umanoidi alla Cina, portando l’hardware nelle strade e nelle industrie.

Investimenti massicci per non lasciare il monopolio dei robot umanoidi alla Cina, portando l’hardware nelle strade e nelle industrie. Data Center AI: La costruzione di infrastrutture energetiche in grado di sostenere i futuri modelli, trasformando il Paese in un hub di elaborazione globale.

La tabella seguente riassume la portata titanica dell’intervento congiunto tra i principali conglomerati sudcoreani:

Azienda / Entità Settore di Investimento Cifra Stimata (Won) Samsung Group Semiconduttori (Fonderie e Packaging) ~2.100 Trilioni SK Group Infrastrutture AI e Data Center ~1.000 Trilioni SK Group Memorie e chip NAND ~1.100 Trilioni Partner (es. Naver) Capacità energetica per AI (8.4 GW) ~550 Trilioni

Nota: Le cifre indicate riflettono i piani a lungo termine approvati col supporto statale, per un impatto aggregato stimato intorno ai 3,1 trilioni di dollari.

L’impatto macroeconomico di questa valanga di denaro sarà devastante per i competitor. Investire oltre 3 trilioni di dollari significa drogare positivamente l’economia interna sudcoreana, creando un enorme indotto ingegneristico.

È una riprova palese che, per imporre un salto di paradigma industriale, il libero mercato da solo non basta: serve una forte regia statale capace di creare domanda aggregata e coordinare la produzione verso un obiettivo chiaro.

L’effetto “spiazzamento” internazionale è evidente. I grandi “hyperscaler” americani (Amazon, Google, Meta) sono disposti a pagare cifre fuori mercato pur di assicurarsi i volumi necessari per i loro algoritmi.

Questo meccanismo innesca un’inflazione trainata da una domanda super-finanziata. Mentre le big tech monopolizzano i chip avanzati, il produttore di elettrodomestici o di auto in Europa si troverà costretto ad accettare listini da strozzinaggio.

La reazione delle borse a questo annuncio è stata emblematica e, per certi versi, prevedibile. Lunedì le azioni di Samsung sono scese del 5%, mentre SK Hynix ha ceduto l’1,7%. Il motivo è semplice: questi investimenti dovranno essere finanziati dagli azionisti.

Gli investitori, spesso ossessionati dai rendimenti trimestrali, temono che l’esborso immane andrà a deprimere i margini operativi liberi nel breve periodo. Ma la logica di Seul guarda ai decenni, non alle trimestrali.

Il Ministero del Commercio sudcoreano (MOTIR) ha garantito un supporto politico assoluto. La promessa di abbattere i tempi burocratici spazza via ogni ostacolo quando c’è di mezzo la sicurezza economica nazionale. Una severa lezione per un’Europa paralizzata dai veti incrociati e dalle tempistiche bibliche per approvare qualsiasi stabilimento di rilevanza strategica.

La Corea del Sud scommette investimenti pari a metà del proprio PIl sulla AI. Una visione coraggiosa, che può mportarla al vertice mondiale, o al disastro.