Alla fine è successo: 75 mila utenze al buio in California perché la rete “green” ha ceduto

posted by Giuseppina Perlasca

Dopo diversi avvisi nei giorni scorsi, tra cui quello di non ricaricare l’auto elettrica, la rete della California ha ceduto se sono partiti i blackout, localmente anche intensi, in diverse aree soprattutto della California centrale. I blackout hanno interessato circa 75 mila . Ecco una mappa della distribuzione

La PS&G, la maggior società elettrica californiana, ha avvisato che sono 525 mila le utenze con pericolo di perdere il servizio elettrico per due ore al giorno per la necessità di fare dei black out a rotazione ed alleggerire la rete.

Del resto queste interruzioni sono giunte quando la domanda ieri di elettricità , per vari motivi dalla ripresa produttiva al caldo, ha superato ampiamente quella dei giorni precedenti, già di pre allarme. La sera la differenza fra domanda e offerta è stata troppo grande e ha reso neessario un “Evento” che riconciliasse domanda e offerta, cioè il blackout

Alla fine i nodi sono venuti al pettine e il mic di politiche verdi su fonti instabili, strutture vecchie e domanda alle stelle, proprio anche per la mobilità green elettrica, unito alla siccità, ha avuto la meglio, e 75 mila famiglie, per cominciare, sono rimaste al buio.

Ironicamente questo evento, in uno stato fra i più tassati degli USA, arriva appena quattro giorni dopo che il Segretario all’Energia del Presidente Biden, Jennifer Granholm, aveva elogiato le politiche energetiche verdi californiane. Secondo un’intervista condotta da Fox 11 Los Angeles, la Granholm ha dichiarato che la California sta guidando la nazione nello sviluppo dell’energia verde e ha elogiato la sua capacità di plasmare la politica energetica nazionale.

“Mi piace il fatto che la California sia spudoratamente audace nella politica energetica (verde)”, ha dichiarato Granholm, definendo lo Stato come un “leader” verde per il resto del Paese.

“L’audacia della California ha… plasmato la nostra volontà nel governo federale di andare più lontano e più velocemente”, ha detto a proposito delle politiche energetiche verdi della California.

Chissà come saranno contenti gli altri cittadini USA. Per il momento l’audacia californiana ha messo al buio 75 mila famiglie. Poi si vedrà.