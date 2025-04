Alaska: interessante incontrò fra Su-35 Russo e F-35 USA, con l’invito di un Tu-95 bear

È emerso un video che mostra quello che sembra essere un incontro ravvicinato tra un Su-35 Flanker-E russo e un F-35A Joint Strike Fighter dell’aeronautica militare statunitense con base in Alaska. Nel filmato si vede anche una variante del bombardiere russo Tu-95 Bear .

Il filmato, che si può vedere nel post sui social media riportato di seguito, è apparso per la prima volta sul canale Telegram Fighterbomber, che ha legami con le forze aerospaziali russe. Il breve filmato sembra mostrare l’F-35A che invade il Flanker, finendo brevemente davanti e a destra di esso, molto vicino al suo muso, anche se è difficile esserne certi. Non viene fornito alcun contesto aggiuntivo e non è chiaro dove o quando esattamente il video sia stato girato.

L’ultima volta che il Comando per la difesa aerospaziale del Nord America (NORAD) statunitense-canadese ha annunciato pubblicamente di aver rilevato e tracciato aerei militari russi al largo delle coste dell’Alaska, cosa non rara, era stato nel mese di febbraio .

Il NORAD ha successivamente pubblicato delle immagini che mostrano degli F-35A dell’Air Force che volano accanto a dei Su-35 e Tu-95 russi nello spazio aereo internazionale all’interno della Zona di identificazione per la difesa aerea (ADIZ) dell’Alaska.

Né le autorità statunitensi né quelle russe sembrano aver fatto menzione in quel momento di manovre insolitamente ravvicinate e/o potenzialmente pericolose da entrambe le parti. Incidenti di questo tipo tra aerei militari statunitensi e russi , così come americani e cinesi, non sono certo inauditi, anche al largo dell’Alaska .

Questi incontri sono di per se non pericolosi, quasi di routine, anche perché gli avvicinamenti sono segnalati ai vari aeri con grande anticipo, per cui non c’è di per sè sorpresa, o rischio di risposte inattese dal punto di vista militare.

I rischi collegati a questi incontri sono, soprattutto, legati agli incidenti che poterbbero accadere quando qualche pilota vuole dimostrarsi troppo abile rischiando di causare qualche tragedia, con conseguenze non facili da immaginare.