AirBNB scopre l’Hotel: il mercato corregge anche i rivoluzionari (di Sandro Scoppa)

Per anni Airbnb è stata raccontata come l’alternativa agli hotel. La casa contro la camera, l’host contro la reception, l’esperienza locale contro l’ospitalità tradizionale. Ora, invece, la piattaforma nata per rivoluzionare il settore degli alloggi apre anche alle prenotazioni alberghiere, in particolare agli hotel indipendenti e boutique. Sembra una contraddizione. In realtà è una lezione limpida sul funzionamento dell’economia libera: un’impresa può nascere da un’intuizione forte, ma sopravvive soltanto se resta esposta al giudizio dei clienti.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Brian Chesky, amministratore delegato e cofondatore del colosso degli affitti brevi, ha spiegato di avere pensato per anni che la piattaforma non sarebbe mai entrata nel campo degli hotel. Sono stati poi i clienti a fargli cambiare idea. Il punto decisivo è tutto qui. Non un piano pubblico, un comitato o una strategia regolatoria hanno indicato la strada. È stata la domanda, ossia gli utenti, con le loro scelte, a mostrare che esisteva un bisogno non pienamente soddisfatto: poter combinare, nello stesso spazio digitale, forme diverse di ospitalità.

Airbnb ha quindi scoperto un bisogno insoddisfatto? Sì, ma non nel senso banale di avere aggiunto una funzione all’app. Ha piuttosto scoperto che il viaggiatore contemporaneo non vive dentro categorie rigide. La stessa persona può infatti preferire una casa in Italia con la famiglia e una camera d’albergo a Boston per un soggiorno di lavoro. Allo stesso modo, può desiderare l’autonomia di un appartamento e, in un’altra occasione, la semplicità di un hotel. E ancora, può volere cucina, spazio e quartiere; oppure soltanto una stanza pronta, un check-in rapido e nessuna incombenza domestica.

Il bisogno, dunque, non era “più Airbnb” o “meno hotel”. Era scelta. E la scelta è ciò che la politica fatica più spesso a comprendere. Chi viaggia non vuole essere educato a consumare secondo lo schema preferito da un regolatore, da un’amministrazione comunale o persino da un’impresa di successo. Vuole confrontare, decidere, cambiare soluzione a seconda del viaggio, del prezzo, della durata, della compagnia, della città, del lavoro, della famiglia. L’economia reale è fatta di combinazioni mobili, non di categorie amministrative.

Questa vicenda mostra la superiorità dei mercati aperti: non pretendono di conoscere in anticipo tutti i bisogni, li fanno emergere. Ogni prenotazione, rinuncia, recensione o spostamento della domanda comunica informazioni. Nessun ufficio pubblico può raccoglierle con la stessa precisione, né può farlo un regolamento, che giammai potrà sostituire milioni di decisioni individuali. La conoscenza utile, come ha insegnato Hayek, è dispersa tra le persone e viene trasmessa attraverso scelte libere, non attraverso autorizzazioni e divieti.

La parabola dell’azienda californiana dimostra anche che un’impresa può diventare prigioniera della propria narrazione. All’inizio rompe uno schema; poi rischia di trasformare quella rottura in dogma. Nasce contro un modello dominante, cresce, diventa essa stessa un modello, e alla fine deve difendersi dalla propria rigidità. Parlare di ritorno alla “modalità fondatore” significa, pertanto, in questo caso, tornare ai dettagli del prodotto, all’esperienza concreta dell’utente, alla realtà del servizio. Non è romanticismo aziendale. È disciplina imprenditoriale.

L’ingresso degli hotel sulla piattaforma non cancella tuttavia la differenza tra Airbnb e alberghi. La rende più ricca. Lo stesso Chesky ha infatti precisato di non puntare alle grandi catene, ma a strutture indipendenti e boutique, spesso vicine allo spirito degli host: luoghi riconoscibili, ospitalità personale, identità non seriale. Anche qui il mercato smentisce le semplificazioni. Non esiste soltanto l’albergo impersonale da una parte e la casa autentica dall’altra. Esistono case gestite male e hotel magnifici, appartamenti freddi e piccole strutture accoglienti, host eccellenti e regole domestiche assurde.

Proprio le regole domestiche sono un punto rivelatore. Lacitata società della sharing economy ha compreso che molti utenti non vogliono trascorrere l’ultima mattina di vacanza a lavare asciugamani, portare sacchi in cortile o rispettare una lista di compiti sproporzionata. L’ospitalità non è soltanto mettere a disposizione quattro mura. È togliere attrito, rendere l’esperienza semplice, persino ricordare che chi paga non sta chiedendo un favore, ma acquistando un servizio. Se gli host eccedono con obblighi e costi nascosti, una parte dei clienti torna verso gli hotel. Non serve una legge per capirlo. Serve concorrenza.

Ed è proprio la concorrenza – che è un procedimento per scoprire chi sa far meglio – a rendere questa vicenda preziosa. Per anni molte amministrazioni hanno trattato Airbnb come un corpo estraneo da contenere, tassare, limitare, registrare, autorizzare. La narrazione pubblica ha spesso trasformato gli affitti brevi in un capro espiatorio comodo. Ma la realtà è più complessa. Le persone viaggiano perché vogliono muoversi, lavorare, conoscere, incontrarsi. I proprietari mettono a disposizione immobili perché esiste una domanda. Gli host cercano reddito, i viaggiatori cercano flessibilità, le città ricevono presenze, consumi e opportunità.

Quando si risponde alla domanda con divieti, tetti, licenze e sospetti, non si elimina il bisogno. Lo si rende più costoso, difficile, più concentrato nelle mani di chi sopporta meglio la pressione regolatoria. È il paradosso di molte politiche pubbliche: dichiarano di difendere i piccoli e favoriscono i grandi; promettono accessibilità e riducono l’offerta; invocano ordine e producono scarsità.

Il rinomato portale nato per gli alloggi privati che apre agli hotel è quindi anche una risposta indiretta alla retorica del controllo. Il mercato non procede per compartimenti stagni. Mescola invece formule, prova, corregge, impara. Un giorno una casa privata compete con un hotel; il giorno dopo un hotel indipendente entra nella piattaforma nata per sfidarlo. Non c’è un disegno centrale. C’è un processo evolutivo. Alcune idee funzionano, altre no. A decidere non è l’autorità, ma l’incontro tra chi offre e chi sceglie.

La domanda iniziale merita in definitiva una risposta chiara. Sì, Airbnb ha scoperto un bisogno insoddisfatto. Ma soprattutto ha scoperto che i bisogni non restano immobili. L’impresa che nasce per risolvere un problema deve continuare a interrogare la realtà. Deve accettare che il cliente non coincida con il manifesto aziendale e nello stesso tempo capire che la libertà di scelta è più forte della purezza del modello.

La vera innovazione non consiste nel sostituire un vecchio schema con un nuovo dogma, bensì nel lasciare aperto lo spazio della scoperta. Case, hotel, servizi, ospitalità familiare, strutture indipendenti: tutto può convivere se nessuno pretende di decidere dall’alto quale forma debba assumere il viaggio. Il mercato non chiede uniformità. Chiede possibilità. E ogni volta che si lascia scegliere, un bisogno nascosto può diventare servizio, lavoro, ricchezza e libertà concreta.

di Sandro Scoppa