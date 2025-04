Accordo di Pace tra Congo e Ruanda a Washington: speranze di Stabilità e Investimenti nel ricco, e tormentato, Est Congolese

Washington D.C. ha ospitato la firma di un accordo preliminare tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, un passo diplomatico volto a porre fine alle violenze nell’est del Congo. L’intesa, raggiunta venerdì e che prevede l’elaborazione di una bozza di accordo di pace entro il 2 maggio, impegna i due Paesi ad astenersi dal fornire supporto militare a gruppi armati. Questo accordo arriva in un momento cruciale, segnato da un’inedita avanzata dei ribelli M23 nella regione orientale congolese.

Il patto siglato a Washington, alla presenza del Segretario di Stato americano Marco Rubio, apre la porta a significativi investimenti pubblici e privati statunitensi in una regione estremamente ricca di risorse minerarie, tra cui tantalio e oro, oltre a rame, cobalto e litio, fondamentali per l’industria elettronica e delle auto elettriche. Questa prospettiva economica rappresenta un elemento chiave per la stabilizzazione dell’area, afflitta da decenni di conflitti radicati anche nelle conseguenze del genocidio ruandese del 1994.

Appare evidente l’interesse degli USA allo sviluppo di una situazione pacific nell’area, ricchissima di risorse minerarie e anche terre rare che, se sfruttate, sarebbero una gande ricchezza per tutti i paesi avanzati, ma la cui estrazione è stata sinora rallentata dalla presenza di un reale stato di guerra.

Nonostante l’ottimismo generato dall’accordo, la cautela è d’obbligo: precedenti cessate il fuoco non hanno garantito una tregua duratura nei combattimenti. Tuttavia, l’impegno esplorare un meccanismo congiunto di coordinamento per contrastare i gruppi armati e le organizzazioni criminali rappresenta un segnale positivo.

I ministri degli Esteri congolese, Therese Kayikwamba Wagner, e ruandese, Olivier Nduhungirehe, hanno espresso speranza per un accordo di pace definitivo. Il ministro ruandese ha sottolineato l’opportunità di costruire nuove catene del valore economico regionali che colleghino i due Paesi, anche grazie agli investimenti del settore privato americano.

Gli Stati Uniti hanno mostrato un crescente interesse per le vaste riserve minerarie del Congo, attualmente dominate prevalentemente dalla Cina. colloqui sono in corso per investire miliardi di dollari nel settore. Come ha affermato il Segretario Rubio, una pace duratura nella regione dei Grandi Laghi favorirà maggiori investimenti occidentali, portando opportunità economiche e prosperità. Le aziende americane, ha aggiunto, operano con buona governance e garantiscono catene di approvvigionamento responsabili e affidabili per i minerali critici.

È importante ricordare che il conflitto nell’est del Congo ha visto una recrudescenza della violenza dopo l’offensiva lanciata dall’M23 a gennaio, che ha portato alla cattura di importanti città. Le Nazioni Unite e i governi occidentali accusano il Ruanda di fornire armi e truppe all’M23, accusa che Kigali nega, sostenendo invece azioni di autodifesa contro l’esercito congolese e milizie legate ai responsabili del genocidio del 1994.

Fonte internazionali hanno riportato a marzo 2025 di un’avanzata del gruppo M23 con presunti 3.000 soldati ruandesi al loro fianco, in un contesto che descrive come uno scontro tra USA, UE e Cina per le risorse minerarie. L’esercito congolese, anche appoggiato da mercenari occidentali, è apparso incapace di contenere l’offensiva dei miliziani appoggati dal governo ruandese. Città come Goma e Bukavu sono cadute nelle mani dei miliziani, causando anche flussi di esodati che hanno rapidamente lasciato queste città.