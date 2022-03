Abbiamo vinto la II Guerra Mondiale e la Germania ha l’atomica. Le genialità dei giornalisti FAMOSI in TV

Oggi, scusate, ma ne abbiamo viste di tutti i colori. Roba da far impallidire e rimanere stecchiti un Alessandro Barbero o un Marco Cimmino (cercatevi i loro video, se volete delle soddisfazioni culturali). Cavolate galattiche si sarebbe detto nei ruggenti anni ottanta.

Iniziamo: L’ITALIA HA VINTO LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Detta da Alessandro Sallusti..

Sallusti: "Abbiamo vinto la seconda guerra mondiale" 🤣 pic.twitter.com/bSOipScrkh — Chance 🤺 Giardiniere 🍊 (@ChanceGardiner) March 29, 2022

Quindi per Sallusti Istria, Dalmazia, Tenda li abbiamo ceduti così, per liberalità. Allo stesso modo, per generoso pacifismo, abbiamo disintegrato la flotta militare, cedendo la Giulio Cesare e la Cristoforo Colombo ai sovietici… Eravamo solo molto generosi, mica avevamo perso una guerra. Se qualcuno si può permettere di pensare di averla vinta è solo per la generosità di Truman e di Einsenhower.

Del resto questo va in pari con i sindacalisti che pensano che abbiamo perso la Prima, la Grande Guerra. Per fortuna il generale Armando Diaz invia un Whatsapp

Poi ci sono i grandi giornalisti che pensano che la Germania abbia l’arma atomica:

Qualcuno dica a #Caprarica che la Germania NON ha "l'atomica"

🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/0kBPGKqSAh — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) March 29, 2022

L’atomica tedesca è un sogno… è stato un grande sogno, di un signore con i baffetti. Però la Germania non ha l’atomica. Ce l’ha la Francia che ha sempre specificato, sino a giorni recentissimi, che i suoi 54 missili con testate nucleari montanti su sottomarini nucleari sono la dissuasione per gli attacchi alla Francia. La Germania, come l’Italia, la Spagna, i Paesi Bassi, il Belgio la Polonia, ha la tecnologia per realizzare bombe atomiche, ma NON ne ha

Se qualcuno è interessato agli esperimenti della Germania nazista sulle armi atomiche, allegheremo un video. Sta di fatto che “L’informatissimo” Capranica alla fine in storia o in politica si può prendere un tranquillo quattro.

Ricordate che questa è la qualità media della gente che vuole informarvi in TV un po’ su tutto: l’altro ieri sull’Euro, ieri sul Covid oggi sulle atomiche.



