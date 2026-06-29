Le 5 criticità che frenano la crescita organica di un ecommerce

Molti ecommerce investono in advertising, marketplace e promozioni stagionali, ma faticano a costruire una visibilità organica stabile nel tempo. Il problema, nella maggior parte dei casi, non è la mancanza di prodotti o di domanda: è la presenza di criticità strutturali che limitano la capacità del sito di essere compreso, indicizzato e valorizzato dai motori di ricerca.

Quando il traffico organico cresce lentamente nonostante gli sforzi di marketing, vale la pena verificare questi cinque punti prima di aumentare il budget pubblicitario.

1. Schede prodotto duplicate o troppo simili

Uno dei problemi più diffusi negli ecommerce è la presenza di centinaia o migliaia di pagine con contenuti quasi identici. Succede quando:

si usano descrizioni fornite dai produttori;

si creano varianti colore o taglia con testi copiati;

si modificano solo pochi dettagli tra prodotti simili.

Dal punto di vista SEO, questo rende difficile capire quali pagine abbiano realmente valore. Il risultato è spesso una dispersione del potenziale di ranking e una maggiore competizione interna tra URL dello stesso sito.

Cosa verificare

percentuale di contenuto duplicato nelle schede;

gestione delle varianti;

presenza di descrizioni originali e realmente utili all’utente.

2. Filtri e faceted navigation fuori controllo

Taglie, colori, prezzi, brand, disponibilità: i filtri sono fondamentali per l’esperienza utente, ma possono generare migliaia di combinazioni URL. Se queste URL vengono lasciate indicizzabili senza una strategia precisa, il motore di ricerca può sprecare risorse su pagine poco utili o quasi vuote.

È uno dei casi in cui il sito sembra “grande”, ma gran parte delle pagine non aggiunge valore reale alla ricerca organica.

Cosa verificare

quali URL di filtro sono indicizzate;

uso corretto di robots, canonical e gestione parametri;

eventuale presenza di pagine di filtro con reale domanda di ricerca.

3. Categorie senza contenuto e senza intento di ricerca

Le pagine categoria sono spesso le URL con il maggiore potenziale SEO, ma in molti ecommerce contengono soltanto un elenco prodotti. Senza un minimo di contestualizzazione, Google fatica a capire:

quale problema risolve la categoria;

quali prodotti comprende;

per quali ricerche dovrebbe essere considerata rilevante.

L’obiettivo non è aggiungere testo per “riempire la pagina”, ma fornire informazioni che aiutino sia l’utente sia il motore di ricerca a comprendere il contesto.

Cosa verificare

presenza di heading coerenti;

testi introduttivi realmente informativi;

allineamento tra categoria e query cercate dagli utenti.

4. Internal linking debole o incoerente

Molti ecommerce hanno un’architettura “piatta”: la homepage linka alcune categorie principali, ma le relazioni tra categorie, sottocategorie, brand e prodotti sono poco sviluppate.

Un buon internal linking aiuta a:

distribuire l’autorevolezza tra le pagine; far scoprire URL importanti; creare percorsi tematici chiari.

Al contrario, collegamenti casuali o eccessivamente ripetitivi generano rumore e riducono la leggibilità della struttura del sito.

Cosa verificare

link tra categorie correlate;

breadcrumb corretti;

pagine orfane o raggiungibili solo tramite ricerca interna.

5. Crawl budget e indicizzazione delle pagine sbagliate

Negli ecommerce di grandi dimensioni, Google non scansiona tutto con la stessa frequenza. Se il sito espone migliaia di URL a basso valore (filtri, parametri, paginazioni inutili, sessioni, risultati di ricerca interni), il crawler può dedicare meno attenzione alle pagine realmente strategiche.

È uno dei motivi per cui si vedono categorie importanti aggiornate lentamente mentre URL irrilevanti vengono scansionate di continuo.

Cosa verificare

rapporti di indicizzazione in Search Console;

URL escluse o “scansionate ma non indicizzate”;

presenza di parametri e pagine a basso valore nel crawl.

Quando ha senso una consulenza SEO ecommerce

Molte aziende cercano una consulenza SEO ecommerce quando il traffico organico non cresce abbastanza velocemente. In realtà, il momento giusto è spesso precedente: quando iniziano a emergere problemi di struttura, indicizzazione, contenuti e governance del catalogo.

L’aspetto più importante non è “fare SEO” in senso generico, ma individuare quali elementi del sito stanno limitando la visibilità organica e quali interventi generano il maggiore impatto sul business. In un ecommerce maturo, la differenza la fa quasi sempre la capacità di lavorare sull’intero sistema — architettura, contenuti, dati e processi — invece che sulle singole pagine isolate.

In sintesi

Se un ecommerce fatica a crescere organicamente, le cause più frequenti non sono tecnicismi nascosti, ma problemi strutturali ricorrenti:

Criticità Effetto tipico Contenuti duplicati Competizione interna tra URL e minore rilevanza delle schede prodotto. Filtri indicizzati senza controllo Esplosione di URL a basso valore e dispersione del crawl. Categorie senza contesto Difficoltà nel soddisfare intenti di ricerca informazionali e commerciali. Internal linking debole Scarsa distribuzione di autorevolezza e pagine difficili da scoprire. Gestione inefficiente dell’indicizzazione Pagine strategiche scansionate meno spesso o non valorizzate a sufficienza.

Prima di aumentare il budget advertising, vale spesso la pena verificare questi cinque punti: sono le aree che, nella pratica, spiegano una parte importante dei problemi di visibilità organica degli ecommerce.