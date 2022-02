25 giuristi italiani chiedono al Garante della privacy di dichiarare illegittimo il Green Pass per violazione della normativa GDPR

25 giuristi italiani, appartenenti ai più noti studi legali che si occupano di problemi di tutela della privacy e dei dati, fra cui anche un docente universitario, hanno inviato una segnalazione congiunta all’Autorità per la privacy affinché prenda in esame la natura discriminatoria e di violazione della riservatezza dei dati e del divieto di discriminazione contenuto nella normativa GDPR. Sulla base di questa normativa europea di tutela chiedono che esaminato quanto sopra esposto e ritenutane la fondatezza, codesta Autorità ripristini lo stato di legalità conformemente al proprio mandato istituzionale, dichiarando illecito, nella sua declinazione italiana, il trattamento di dati personali “certificazione verde” introdotto con DL 52/2021 e successivi atti normativi, e per l’effetto ne disponga la limitazione definitiva e il divieto in applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, ponendo in tal modo fine al più vessatorio, distopico e distorsivo esperimento sui dati personali finora attuato dall’istituzione della Repubblica.

Gli scriventi pongono nella loro segnalazione numerosi esempi di discriminazione che avvengono per l’appliazione del certificato verde.

Sinora l’autorità per la Privacy è rimasta quasi immobile, ma, a furia di segnalazioni e denunce, magari si deciderà ad interventire.

A questo link la segnalazione e questa è la lista dei firmatari.

Avv. Enrico Pelino, foro di Bologna

Avv. Andrea Lisi, foro di Lecce

Avv. Diego Fulco, foro di Milano

Avv. Carola Caputo, foro di Lecce

Avv. Antonella D’Iorio, foro di Torre Annunziata

Avv. Gianfrancesco Vecchio, foro di Roma, prof. aggregato Diritto Privato e della Famiglia UNICAS

Avv. Massimo Leonardi, foro di Milano

Dott. Lorenzo Giannini, consulente legale

Avv. Pasquale Cardone, foro di Torino

Avv. Tonia Corrente, foro di Bologna

Avv. Francesca Retus, foro di Milano

Avv. Clementina Baroni, foro di Reggio Emilia

Avv. Alessandra Faina, foro di Velletri

Avv. Annalisa Carnesecchi, foro di Pisa

Avv. Sabina Bargagna, foro di Pisa

Avv. Giorgia Macrì, foro di Vicenza

Avv. Maria Elena Iacopino, foro di Reggio Calabria

Avv. Ofelia Barbara Iantoschi, foro di Bologna

Avv. Cristiana Corsini, foro di Bologna

Avv. Roberto Nasci, foro di Bologna

Avv. Caterina Gozzi, foro di Reggio Emilia

Avv. Alessandro Fabbri, foro di Bologna

Avv. Ivana Wanausek, foro di Catania

Avv. Massimo Baglieri, foro di Siracusa

Avv. Roberta Carbone, foro di Bologna



