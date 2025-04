XMR, cioè i reattori nucleari supermodulari per i Data Center

Aalo Atomics, un’azienda texana che opera nel settore dell’energia nucleare, ha presentato il primo reattore completamente modulare del settore, progettato per soddisfare la domanda di energia dei centri dati.

Secondo un comunicato stampa, il prototipo, denominato Aalo Pod, appartiene alla categoria degli XMR, ovvero reattori extra modulari con maggiore flessibilità e modularità. Una forma di reattori in cui il concetto di modularità degli SMR è portato agli estremi.

Con l’aumento della domanda di energia pulita, l’energia nucleare è pronta a tornare in auge come fonte di energia senza emissioni di carbonio. Le precedenti esperienze nel campo dell’energia nucleare hanno affrontato problemi come ritardi nei progetti e sovraccarichi di costi. Si sta cercando di evitarli utilizzando progetti di reattori modulari di piccole dimensioni (SMR).

presentazione degli Aalo Pod . La costruzione degli SMR può richiedere lo stesso tempo di una centrale nucleare convenzionale, ma la loro potenza è relativamente bassa e non è in grado di soddisfare le crescenti esigenze di un data center.

“Riteniamo che per far fronte alla massiccia domanda del mercato dei data center sia necessaria un’altra categoria di reattori nucleari, che unisca i vantaggi della produzione in fabbrica dei microreattori, i livelli di potenza degli SMR e gli obiettivi economici di un reattore di grandi dimensioni”, ha dichiarato Matt Loszak, CEO di Aalo Atomics.

Aalo Pod, un XMR

Aalo Pod è un reattore extra modulare da 50 MWe, in cui il reattore e il piano sono completamente modulari. La modularità extra del progetto consente di scalare facilmente il reattore da 10 MW a 1.000 MW in base alla crescita della domanda di energia.

Some of the first images of @AaloAtomics brand new Small Modular Reactor (SMR) factory! Their planned 10 MW individual reactors and the Aalo Pod which groups 5 of these together for small portable, safe and reliable electrical & thermal energy on demand almost anywhere! One of… pic.twitter.com/i2FRX2B6SV — Joe Tegtmeyer 🚀 🤠🛸😎 (@JoeTegtmeyer) April 7, 2025

Rispetto alle centrali nucleari convenzionali o alle moderne fonti di energia rinnovabile, l’Aalo Pod ha un ingombro ridotto di cinque acri per una capacità di 100 MW. Ogni Aalo Pod è composto da cinque reattori Aalo-1 abbinati a una singola turbina per la produzione di energia.

A differenza delle centrali nucleari convenzionali, che devono essere spente per il rifornimento, un reattore in un Aalo Pod può essere rifornito in qualsiasi momento, mentre gli altri contribuiscono alla produzione di energia.

Sia il reattore che l’intero impianto sono modulari. Essendo prodotti in fabbrica, riducono al minimo il tempo necessario per l’assemblaggio in loco e una struttura alimentata da Aalo Pod può essere online in soli 12 mesi dall’ordine, ha dichiarato l’azienda nel suo comunicato stampa.

Energia nucleare: la via di Henry Ford

I reattori di Aalo sono raffreddati a sodio e non necessitano dell’accesso a fonti d’acqua nelle vicinanze, eliminando così i principali problemi di ubicazione. Inoltre, l’Aalo Pod è progettato per funzionare in modalità indipendente dalla rete, completamente dipendente o ibrida, offrendo agli utenti la necessaria flessibilità con l’energia nucleare e la rete elettrica disponibile.