Il Presidente cinese Xi Jinping ha rimosso il Generale He Weidong, numero due di fatto dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) e vice-presidente della potente Commissione Militare Centrale (CMC), guidata dallo stesso Xi.

Secondo quanto riportato dal Financial Times citando diverse fonti informate, si tratta dell’atto più clamoroso nella campagna anti-corruzione militare di Xi e della prima destituzione di un generale con tale incarico da sessant’anni a questa parte.

He Weidong non era solo il secondo ufficiale più alto in grado del PLA, ma anche il terzo in comando dell’intero apparato militare cinese e membro del Politburo del Partito Comunista. La sua rimozione, avvenuta nelle scorse settimane e legata, secondo le fonti, a “gravi violazioni della disciplina” (eufemismo per corruzione nel sistema cinese), è solo l’ultima di una lunga serie di epurazioni che hanno colpito i vertici militari e politici sotto la presidenza Xi.

Questo licenziamento segue di soli sei mesi la sospensione di Miao Hua, un altro membro di spicco della CMC, ideologo dell’esercito, ma la posizione apicale di He rende la sua caduta un evento di portata ben maggiore. La sua assenza da eventi ufficiali chiave nelle ultime settimane, come una riunione del Politburo e la cerimonia annuale della piantagione degli alberi guidata da Xi, aveva già alimentato speculazioni sul suo destino. Fonti USA, attuali ed ex funzionari, confermano l’epurazione, e una fonte specifica che He sarebbe sotto interrogatorio.

Una Strategia Oltre l’Anti-Corruzione?

Questa mossa rafforza l’immagine di un Xi Jinping determinato a estirpare la corruzione nelle forze armate, come sottolineato da Neil Thomas dell’Asia Society Policy Institute, che ricorda come l’ultima epurazione di un vice-presidente in uniforme della CMC risalga al 1967 (Generale He Long). Tuttavia, la portata e la frequenza di queste azioni suggeriscono una strategia più ampia.

Xi non mira solo a rendere il PLA una forza combattente efficace oltre i confini nazionali, ma anche a garantirne l’assoluta fedeltà al suo programma interno e al Partito Comunista, specialmente in momenti di incertezza economica o tensioni internazionali come la guerra commerciale con gli USA. L’epurazione sistematica dei vertici può essere letta anche come un modo per eliminare potenziali centri di potere autonomo o figure che potrebbero diventare avversari politici, consolidando ulteriormente il controllo di Xi sull’apparato statale e militare.

Negli ultimi due anni, ricordiamo, Xi ha già rimosso i due capi della Forza Missilistica del PLA (responsabile dell’arsenale nucleare) e due Ministri della Difesa, Wei Fenghe e Li Shangfu (figure con ruolo più diplomatico ma comunque di alto profilo), oltre all’ex Ministro degli Esteri Qin Gang, un tempo considerato un suo fedelissimo.

L’eliminazione di He Weidong si inserisce quindi in un quadro più vasto di consolidamento del potere, dove la lotta alla corruzione funge da strumento per assicurare la lealtà e rimuovere ogni possibile ostacolo all’agenda politica di Xi Jinping. Del resto le dinamiche politiche cinesi assomigliano sempre più a quelle imperiali, che a quelle di un paese democratico. per quanto poi non siano tanto diverse da quelle degli uffici di Bruxelles.