VOTO LOCALE NEL REGNO UNITO: SPAZZATI VIA I CONSERVATORI SULLA BREXIT

Iniziano i segnagli degli elettori, sia conservatori sia laburisti, sulla Brexit, o meglio la segnalazione dell’insoddisfazione per come si sta svolgendo la Brexit. Il primo messaggio è venuto daa una tornata di elezioni locali che si sono svolte in tutto il Regno Unito.

Si è trattato di un massacro conservatore dove i Tories hanno perso, allo stato attuale 606 seggi nei consigli comunali;

I laburisti, hanno perso 78 seggi.

I liberal democratici hanno guadagnato 389 seggi;

Gli indipendenti hanno guadagnato 288 seggi;

I verdi hanno preso 71 seggi

Ricordiamo che al partito BREXIT di Farage è stato impedito di presentarsi

Spesso gli elettori hanno espresso il loro scontento direttamente sulla scheda, senza mandarlo a dire, come si può vedere nel seguente tweet.

Spoiled ballot, first time I've ever done this!

Don't #VoteConservative #LocalElections2019

Just think on ⁦@johnjtaylor29⁩ your lot could have had my vote!

Pass on my insincere condolences to the Tory Party

Vote #BrexitParty in Euros! pic.twitter.com/HzjMAEXlYS

— Adrian (@adriandavies55) May 2, 2019