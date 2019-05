Spagna, Venezuela e Giappone. Intervista a Fabio Lugano

posted by admin

Intervista a Fabio Lugano di Italia News. I temi sono qquelli della politica estera della settimana, con le elezioni in Spagna, il successo di Sanchez e la nascita parlamentare di VOX, la situaazione in Venezuela con il tentativo di Guaidò di giungere al potere, ed infine un intervento sull’abdicazione di Akihito e l’incoronazione di Naruhito in Giappone, cambio letteralmente epocale.

Grazie e buon ascolto a tutti



