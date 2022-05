Vi sgonfiano una ruota per “Combattere il cambiamento climatico”. La prossima frontiera dell’estremismo verde

Una nuova forma di protesta climatica estrema sta prendendo piede nel Regno Unito, i “Tyre Estinguisher”. I manifestanti, che si autodefiniscono gli “estintori dei pneumatici”, hanno detto a Sky News che vogliono “Spaventare” ai proprietari delle auto “che consumano benzina”. Affermano di aver già sgonfiato le gomme di circa 3.000 veicoli in tutto il Regno Unito a partire da marzo.

La polizia ha avvertito che le azioni del gruppo “non saranno assolutamente tollerate” e ha cercato di arrestare le persone coinvolte, ma un portavoce degli “estintori di pneumatici” ha affermato che ritenevano improbabile che sarebbero stati arrestati e che non saranno scoraggiati nonostante le minacce di morte. Finora, gli attivisti affermano di aver colpito a Londra, Brighton, Manchester, Liverpool, Edimburgo, Sheffield e Cambridge e la loro campagna “sta crescendo rapidamente”.

L’obiettivo è sgonfiare le gomme di oltre 10.000 veicoli entro la fine dell’anno, quindi pensano di allargare l’attività a più città. Il portavoce del gruppo, che ha dato il nome di Marion Walker, ha dichiarato a Sky News: “Vogliamo incutere paura a chiunque guidi un enorme SUV inquinante in una città del Regno Unito”. Le loro parole mostrano il livello di fanatismo istillato dai media:

“Arriva un punto in cui chiedere educatamente e protestare ha smesso di funzionare, ed è tempo di agire, di sabotare le macchine che ci stanno uccidendo”. “Alcuni di noi sono persone che vivono vicino a strade trafficate e inquinate, soffocate lentamente dai consumatori di gas”. “Altri sono ciclisti che sono stati quasi uccisi da un SUV troppe volte. “Siamo tutti uniti dalla scienza che i SUV sono un disastro climatico”.

LAST NIGHT: Tyre Extinguishers struck around Abbeville Road, Clapham, disarming 30 SUVs. Abbeville Road is one of the most expensive roads to live on in the London Borough of Lambeth.

Join in: https://t.co/cmqm5IOeg7 pic.twitter.com/ZYqsnFvtnb

— The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) May 6, 2022