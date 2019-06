Vi presento il mio nuovo libro

Dopo “Neoliberismo e manipolazione di massa, Storia di una bocconiana redenta” (2017) , da cui tutto ha avuto inizio, e il mio secondo libro I coloni dell’austerity (2018), che analizza la storia economica dell’Africa post coloniale rilevando l’evidente parallelismo con quella attuale dell’UE, sono arrivata a una sintesi che raccoglie e rielabora le analisi condotte. “INGANNI ECONOMICI, Quello che i bocconiani non vi dicono” è un’opera di denuncia del modello unico economico che, con la sua arroganza e presunzione di scientificità, ci tiene assoggettati. Una soggezione economica, politica e soprattutto ideologica da parte di un paradigma ingannevole, basato su miti infondati, smentiti sia dalla teoria che dalla realtà, che utilizza leve psicologiche e questioni morali per far presa sull’opinione pubblica. Così, temi prettamente economici -in primis quello del debito pubblico – vengono trattati come aspetti etico-morali, costruendo una narrazione colpevolizzante che trova nella sofferenza inflitta alle popolazioni attraverso l’austerità la giusta punizione.

La crisi del 2008, nata negli USA, è divenuta cronica in un’Eurozona privata degli strumenti necessari per reagire agli shock esterni e aggravata dalle folli quanto fantasiose misure di “austerity espansiva”, un controsenso non sono lessicale, ma logico e pratico. Sono questi gli inganni economici, delle teorie fallaci e altamente deleterie per il benessere e lo sviluppo dei Paesi, che hanno conquistato la mente di economisti, politici e decision maker, attraverso una propaganda capillare dei media e l’utilizzo di espedienti psicologici molto persuasivi. Dall’austerity espansiva alla riforme strutturali dalle presunte proprietà taumaturgiche, dall’irreversibilità della moneta unica alla demonizzazione dello Stato sociale, questo libro smonta uno a uno i principali inganni economici di cui siamo tutti vittime ignare. Perché le soluzioni per uscire da questa spaventosa crisi, la Grande Recessione dei nostri tempi, ci sono e possono essere attuate. Quello che manca è la volontà di attuarle e la consapevolezza. E una massiccia dose di coraggio per cambiare.