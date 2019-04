VI PRESENTO I DESIDERATA DEI POTERI FORTI IN EUROPA PER IL GOVERNO IN ITALIA. LEGGETE BENE

Oggi Bloomberg presenta un articolo, tutto sommato equilibrato e corretto, che presenta la situazione attuale italiana e lo scambio di accuse fra i partiti di governo. La cronaca è tutto sommato corretta, anche perchè non scritta da un report italiano….

La notizia viene ripresa da Holger Zschaepitz, giornalista economico della Welt, il giornale guida dei conservatori tedeschi, che lo commenta in questo tweet:

“un acrimonioso scontro in corso in Italia fra gli alleati populisti su sospetti casi di corruzione ha fatto nascere nuove ipotesi su elezioni anticipate con fonti della Lega che affermano che nel partito tutti sono “Stanchi ed esauriti” dei Cinque Stelle. NUOVE ELEZIONI SAREBBERO POSITIVE PER I TITOLI ITALIANI”

“NUOVE ELEZIONI SAREBBERO POSITIVE PER I TITOLI ITALIANI” è un’affermazione che fa Holger, tutta da provare, anche perchè non è per nulla detto che dopo le nuove elezioni vi sarebbe una nuova maggioranza. In realtà non è altro che il segnale in codice per i “Poteri marci” da parte del padrone tedesco sulla linea da tenere.

Cosi saprete bene come leggere i media nei prossimi giorni.



