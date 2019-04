Sei società rappresentano la creazione di valore della borsa USA negli ultimi 5 anni! L’economia fondata su solo 6 pilastri

La crescita del valore della borsa SP 500 americana negli ultimi 5 anni dipende per il 37% da sole 6 aziende: Amazon (10,1%) Apple (6,5%) Facebook (4,7%), Google (6,4%) Microsoft (7,8%) e Netflix (1,8%). Anche se Netflix appare secondario l’aumento di valore dii questa società è stato superiore a quello di JP Morgan, e questo è indicativo di quanto la borsa USA sia dipendente dal settore tecnologico.

Ecco un grafico esplicativo di questo incremento:

Naturalmente gli andamenti differiscono a seconda delle diverse società, e chi ha investito in Netflix 5 anni fa ha fatto veramente un affare, dato che il valore è cresciuto di oltre 133 miliardi di dollari, oltre il 700%. D’altro canto questo però rende anche la borsa molto fragile e dipendente da fattori esterni: Una crisi che colpisse high tech USA potrebbe mettere nei guai la capitalizzazione complessiva USA, nonostante il valore sia cresciuto soprattutto per fattori esterni, quali l’iniezione di liquidità della FED.

La concentrazione è fragilità: ad esempio ASW, i servizi su cloud di Amazon che contribuiscono con 7,2 miliardi di dollari al fatturato della società, hanno visto recentemente messa in forse la propria possibilità di fornire, in modo esclusivo, i propri servizi al Dipartimento della Difesa. Si tratta di un contratto miliardario che è stato messo in discussione perchè ex membri del servizio ASW hanno avuto un ruolo nel processo decisionale del DoD Ora vedremo come andrà a finire, ma questi eventi possono toccare fortemente le quotazioni del titolo, con una forte ricaduta sulla borsa.



