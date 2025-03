Vannacci al Parlamento Europeo: quello che pensano moltissimi italiani sul ReArmEU

Il generale Vannacci, eurodeputato, è intervenuto in modo molto secco al parlamento europeo esprimendo quello che è il pensiero di molti italiani: spendere 800 miliardi in armi è perfettamente inutile, perché il vero nemico dell’Europa e della sua dmocrazia non è in Russia, ma qui, in mezzo a noi, in chi brucia le chiese in Francia, o cancella le elezioni in Romania.

Tra l’altro la Von der Leyen vorrebbe questo piano, teoricamente enorme, approvato senza transitare dal Parlamento, senza quindi la minima approvazione democratica. Di cosa ha paura la Presidente della Commissione? Teme di non ricevere il voto dei Verdi?

Comunque buon ascolto, ne vale la pena!