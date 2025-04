USA: un bambino maschio su 20 è autistico. Un’epidemia che preoccupa Kennedy

Un rapporto pubblicato il 15 aprile dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) ha rivelato che 1 bambino su 31 negli Stati Uniti è affetto da autismo. il problema è che questo dato fa la media fra bambini e bambine.

Questi dati, che segnano un ulteriore aumento in una lunga serie, provengono dall’ultima indagine della rete ADDM (Autism and Developmental Disabilities Monitoring) pubblicata nel rapporto del CDC su morbilità e mortalità.

Il rapporto ha spinto il Segretario alla Salute e ai Servizi Sociali Robert F. Kennedy Jr. ad affermare che “l’epidemia di autismo sta dilagando”.

“Si tratta di un aumento significativo rispetto a due anni fa e quasi cinque volte superiore a quando il CDC ha iniziato a condurre indagini sull’autismo nei bambini nati nel 1992”, ha dichiarato Kennedy in una dichiarazione del 15 aprile.

“La prevalenza nei maschi è di 1 su 20, un dato sbalorditivo, e in California è di 1 su 12,5”.

“Dobbiamo abbandonare l’idea che l’aumento della prevalenza dell’autismo sia semplicemente dovuto a una migliore diagnosi, a un migliore riconoscimento o a un cambiamento dei criteri diagnostici”, ha riconosciuto RFK Jr in un suo discorso ufficiale.

“Negare questa epidemia è diventata una caratteristica dei media mainstream, e si basa su una bufala diffusa dall’industria”.

“Ci sono persone che non vogliono che guardiamo alle esposizioni ambientali”.

“I medici e i terapeuti del passato non erano stupidi”.

“Non si sono persi tutti questi casi”.

Come riporta Jeff Louderback per The Epoch Times, il precedente rapporto ADDM pubblicato nel 2023 ha scoperto che nel 2020 1 bambino americano su 36 di 8 anni era affetto da autismo. L’indagine del 15 aprile riflette un aumento del 16,1% in due anni.

Il nuovo rapporto ADDM è stato condotto nel 2022 in 16 siti in 14 stati e ha esaminato bambini di 8 anni nati nel 2014.

La nuova prevalenza dell’autismo è anche 4,8 volte superiore a quella della prima indagine ADDM di 22 anni fa, quando 1 bambino su 150 era autistico.

“L’epidemia di autismo ha ormai raggiunto una portata senza precedenti nella storia dell’umanità perché colpisce i giovani”, ha dichiarato Kennedy nel suo comunicato del 15 aprile.

“I rischi e i costi di questa crisi sono mille volte più minacciosi per il nostro Paese rispetto al COVID-19. L’autismo è prevenibile ed è imperdonabile che non abbiamo ancora identificato le cause alla base. Avremmo dovuto avere queste risposte 20 anni fa”, ha aggiunto Kennedy.

La portavoce dell’Autism Society of America, Kristyn Roth, ha dichiarato all’Associated Press che sono necessarie ulteriori ricerche per individuare le cause dell’autismo, ma è allarmata dall’approccio di Kennedy.

“C’è una profonda preoccupazione che stiamo facendo passi indietro e valutando teorie ormai smentite”, ha affermato Roth.

L’autismo, o disturbo dello spettro autistico (ASD), si riferisce a un’ampia gamma di condizioni caratterizzate da difficoltà nelle abilità sociali, comportamenti ripetitivi, linguaggio e comunicazione non verbale, secondo Autism Speaks.

“Sono stati identificati molti fattori diversi che possono rendere un bambino più incline all’ASD, tra cui fattori ambientali, biologici e genetici”, si legge sul sito web dell’HHS.

Il National Childhood Vaccine Injury Act del 1986 ha istituito il National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), un sistema senza colpa per il risarcimento delle persone danneggiate da determinati vaccini.

Ciò ha eliminato la potenziale responsabilità finanziaria dei produttori di vaccini a seguito di richieste di risarcimento per danni da vaccino.

All’inizio degli anni ’90, solo 1 bambino su 10.000 riceveva una diagnosi di autismo. Nel primo decennio di questo secolo, la stima è salita a 1 su 150. Nel 2018 era 1 su 44, prima di raggiungere 1 su 36 nel 2020.

Lo scorso dicembre, il presidente Donald Trump ha dichiarato che avrebbe dato a Kennedy la libertà di indagare sul potenziale legame tra vaccini e autismo.

“Quando si guardano alcuni dei problemi, quando si guarda a ciò che sta accadendo con le malattie nel nostro Paese, c’è qualcosa che non va”, ha detto Trump a dicembre.

“Penso che qualcuno debba scoprirlo. Se torniamo indietro di 25 anni, l’autismo era molto raro”.

Kennedy sostiene da anni che l’autismo sia probabilmente legato ai vaccini infantili. ed ora il NIH sostiene e finanzia la ricerca sull’autismo e su potenziali nuovi vaccini.

Kennedy ha dichiarato a The Epoch Times a settembre che avrebbe riorganizzato il NIH per concentrarsi sulle cause dell’autismo, delle malattie autoimmuni e delle malattie dello sviluppo neurologico, invece che sullo sviluppo di farmaci e sulla funzione di incubatore per prodotti farmaceutici.

A febbraio, dopo che il Senato ha confermato Kennedy come segretario alla salute, Trump ha istituito la Commissione Make America Healthy Again, che secondo la Casa Bianca avrebbe indagato sulle “cause profonde della crescente crisi sanitaria americana”.

La riunione di gabinetto del 10 aprile, Kennedy ha annunciato che l’HHS ha “avviato un imponente programma di test e ricerca che coinvolgerà centinaia di scienziati di tutto il mondo” per determinare cosa abbia causato l’aumento dei casi di autismo negli ultimi anni.

“Entro settembre sapremo cosa ha causato l’epidemia di autismo e saremo in grado di eliminare tali esposizioni”, ha osservato.

Per i genitori e i sostenitori della sicurezza dei vaccini come Scott Shoemaker e MaryJo Perry, è da tempo necessario studiare approfonditamente i potenziali legami tra i vaccini infantili e l’autismo.

Shoemaker ha dichiarato a The Epoch Times che a suo figlio è stato diagnosticato l’autismo all’età di 15 mesi.

“Il punto è che vogliamo la verità”, ha detto Shoemaker, che è presidente di Health Freedom Ohio.

“Vogliamo prodotti sicuri per i nostri figli. Non vogliamo che le grandi aziende farmaceutiche si limitino a dire che i vaccini sono sicuri ed efficaci”.

Secondo Children’s Health Defense , non è stato condotto uno studio di sicurezza in doppio cieco controllato con placebo sui vaccini infantili.

“Questo deve essere fatto”, ha detto Perry a The Epoch Times. “Non c’è alcuna responsabilità né rendiconto da parte delle aziende farmaceutiche. Questo deve cambiare“.

Perry, presidente di Mississippi Parents for Vaccine Rights, ha affermato che tutti i vaccini dovrebbero essere sottoposti a studi approfonditi sulla sicurezza e che i risultati dovrebbero essere ‘accurati e trasparenti’.

”Se è buono e sicuro, i genitori lo useranno”, ha detto. ‘Non sarà necessario costringere i genitori se è buono e sicuro’.

Del resto, vista la differenza d’incidenza fra California e altri stati è così elevata ci sarebbero gli estremi per fare una valutazione attenta dei fattori differenziali fra i diversi stati. Non può essere solo una questione di maggiore generosità dei medici nelle diagnosi, o, se lo è, è un caso estremamente grave.