USA: record di licenziamenti, e l’amministrazione federale ha fatto la parte del Leone

Il bisturi, o meglio l’accetta, di Elon Musk e di DOGE, il dipartimento per l’efficienza del governo, si sta facendo sentire sull’occupazione negli USA, e a un livello che molti non si attendevano.

I datori di lavoro statunitensi hanno annunciato 172.017.000 licenziamenti nel febbraio 2025, il valore più alto da luglio 2020, rispetto alle 49.795.000 unità di gennaio.

Si tratta anche del totale più alto per il mese di febbraio dal 2009. “Con l’impatto delle azioni del Dipartimento per l’Efficienza Governativa [DOGE], oltre alla cancellazione dei contratti governativi, alla paura di guerre commerciali e ai fallimenti, i tagli di posti di lavoro hanno subito un’impennata a febbraio”, ha dichiarato Andrew Challenger, vicepresidente senior ed esperto di posti di lavoro di Challenger, Gray & Christmas. Andrew Challenger.

Il governo ha guidato tutti i settori nella riduzione dei posti di lavoro a febbraio. (62.242.000), seguito da commercio al dettaglio (38.956.000) e tecnologia (14.554.000). Finora, quest’anno, i datori di lavoro hanno annunciato 221.812 tagli di posti di lavoro, il totale più alto dal 2009.

Per capire quanto sia forte l’azione del DOGE, basti considerare che dei 62 mila dipendenti federali che hanno perso il lavoro, 60 mila sono a Washington: si trattava per la quasi totalità dei dipendenti dei rami del governo federali chiusi, come USAID, o che sono stati snelliti.

Ecco come appare il grafico dei licenziamenti:

Se vediamo il tutto in un orizzonte più ampio, appreziamo l’eccezionalità del momento, a parte quanto accaduto durante il Covid

Pare che Trump abbia chiesto a elon Musk di moderare il desiderio di tagliare: alla fine si parla dello stato federale, non di un’azienda privata. Nello stesso tempo ci sono alcuni grandi ministeri che non hanno ancora sentito la “cura” di DOGE: basti pensare al Dipartimento per l’Educazione che Trump vorrebbe addirittura chiudere.