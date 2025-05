USA: le 28 principali città stanno affondando! Cha fare?

Un nuovo studio condotto dalla Columbia University rivela un quadro preoccupante per i principali centri urbani degli Stati Uniti: tutte le 28 città più popolose stanno subendo un processo di subsidenza del suolo, ovvero stanno affondando.

La ricerca, che ha utilizzato dati satellitari ad altissima risoluzione capaci di rilevare movimenti verticali minimi (fino a 1 mm), evidenzia che questo fenomeno non riguarda solo le città costiere, ma anche numerosi centri urbani situati nell’entroterra. Lo studio è stato pubblicato da Nature Cities.

La causa principale di questo affondamento diffuso è l’intensa estrazione di acque sotterranee. Tuttavia, lo studio menziona anche altre attività umane e fattori naturali che contribuiscono al problema.

Secondo la ricerca, in 25 delle 28 città analizzate, almeno due terzi dell’area urbana è interessata dalla subsidenza. Complessivamente, circa 34 milioni di persone risiedono in zone dove il terreno sta scendendo. Leonard Ohenhen, autore principale dello studio, sottolinea che “mentre le città continuano a crescere, vedremo sempre più aree urbane espandersi in regioni in subsidenza. Nel tempo, questo può generare sollecitazioni sulle infrastrutture che supereranno i loro limiti di sicurezza.” Aggiunge inoltre che “molti piccoli cambiamenti si accumuleranno nel tempo, amplificando i punti deboli all’interno dei sistemi urbani e aumentando i rischi di alluvione.”

Houston in Prima Linea, ma il Problema è Nazionale

Houston emerge come la città che affonda più velocemente, con ben due quinti della sua area che scendono di oltre 5 mm all’anno. Il 12% dei suoi abitanti vive in aree dove il calo supera i 10 mm annui, con alcuni quartieri che registrano un impressionante affondamento di ben 5 centimetri all’anno. Altre città del Texas, come Dallas e Fort Worth, mostrano tendenze allarmanti. Ulteriori “punti caldi” di subsidenza includono aree intorno all’aeroporto LaGuardia di New York e parti di Las Vegas, San Francisco e Washington, D.C.

L’indagine ha correlato i cambiamenti del terreno con i dati di estrazione di acque sotterranee a livello di contea, deducendo che circa l’80% della subsidenza osservata è imputabile proprio a questa attività. L’esaurimento delle falde acquifere in terreni a grana fine porta alla compattazione del suolo a causa del collasso degli spazi porosi, un fenomeno ulteriormente aggravato in alcune aree dall’estrazione di petrolio e gas.

Tuttavia, non tutta la subsidenza è causata dall’uomo. In diverse città come New York, Philadelphia e Chicago, il terreno si sta ancora assestando lentamente dopo essersi sollevato durante l’ultima era glaciale a causa dell’enorme pressione dei ghiacci – un processo che si protrae da 20.000 anni. Anche il carico complessivo delle infrastrutture entra in gioco: l’imponente skyline di New York City è considerato un fattore che contribuisce alla subsidenza localizzata, come suggerito da uno studio del 2023. Anche la subsidenza in edifici più vecchi adiacenti a nuove costruzioni a Miami è sotto esame.

Una Minaccia Silenziosa per le Infrastrutture

Gli autori dello studio avvertono che, a differenza dei rischi di subsidenza legati alle alluvioni (che si manifestano solo quando l’abbassamento del terreno supera una soglia critica), il danno alle infrastrutture indotto dalla subsidenza può verificarsi anche con lievi cambiamenti nel movimento del suolo. “La natura latente di questo rischio implica che le infrastrutture possono essere silenziosamente compromesse nel tempo, con danni che diventano evidenti solo quando sono gravi o potenzialmente catastrofici,” scrivono. Questo rischio è spesso esacerbato nei centri urbani in rapida espansione.

Le implicazioni economiche e sociali di questa diffusa subsidenza sono considerevoli, minacciando la stabilità di edifici, strade, ponti e altre infrastrutture critiche, e aumentando il rischio di inondazioni in aree già vulnerabili. La gestione sostenibile delle risorse idriche e una pianificazione urbana che tenga conto di questi movimenti del suolo diventano pertanto cruciali per la resilienza delle città statunitensi di fronte a questa minaccia crescente.